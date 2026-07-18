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女友洗完澡「香爆整間浴室」！大票狂搖頭：流汗味道更重

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有男網友表示，到女友家住了幾天，才發現兩人的洗澡習慣差很大。女友平時習慣使用香味濃郁的沐浴乳，每次洗完澡，整間浴室都充滿香氣，身上也香噴噴，但他卻不太習慣，認為沐浴乳洗後總有一層滑滑的感覺，夏天甚至顯得黏膩。相比之下，他更偏好肥皂帶來的乾爽感。貼文曝光後，一眾網友也狂點頭。

原PO在Threads表示，最近去女友家住了幾天，才知道每個人的洗澡習慣真的差很多。女友平常都使用沐浴乳，而且香味非常濃，「每次洗完整個浴室都是香的」，但他反而覺得身上一直殘留味道，尤其天氣炎熱時，悶悶的感覺更加明顯。

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原PO透露，自己比較喜歡用肥皂洗澡，洗完後皮膚較乾爽，也不會有滑滑、好像沖不乾淨的感覺，流汗時也不會一直聞到濃烈香味。沒想到女友知道後，還笑他「現在居然還有人在用肥皂洗澡」，讓他忍不住替肥皂抱不平，直呼夏天使用反而更加舒服，並好奇詢問大家是否仍有用肥皂洗澡的習慣。

貼文曝光後，不少網友一面倒力挺肥皂，「香皂+1，不喜歡沐浴乳那種滑滑沖不乾淨的感覺」、「我覺得沐浴乳夏天流汗，身上汗臭味很重，肥皂反而不會」、「皮膚是人體最大的器官，接觸皮膚的東西愈單純愈好」、「我從高中到40歲都用香水、沐浴乳和洗髮精，現在改成無香生活，只使用肥皂，反而覺得簡單最舒服。」

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