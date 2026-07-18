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習近平籲構建AI治理體系 分析：北京將AI列外交框架

▲▼習近平出席上海世界人工智慧大會。（圖／路透社）

▲習近平出席上海世界人工智慧大會。（圖／路透社）

文／中央社

中國國家主席習近平近日首次出席世界人工智慧大會並呼籲構建全球AI治理體系。分析稱，本屆大會的高規格和習近平對AI的系統闡述顯示北京已將AI列入多邊外交框架，在尋求主導制定全球AI治理規則的同時，也力爭擴大外交軟實力和技術影響力。

第8屆世界人工智能（慧）大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議近日在上海舉行，首次出席大會的習近平在開幕式呼籲構建全球AI治理體系，鼓勵開源合作、幫助全球南方國家加強能力建設，並批評「把本國安全凌駕於他國安全之上」的做法。

習近平指出，AI發展既蘊含巨大機遇，也面臨安全、倫理、普惠等治理挑戰，各國應讓AI成為促進共同繁榮、維護共同安全的重要動力源，攜手構建公正合理的全球AI治理體系。

▼上海智能人工大會。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 上海智能人工大會 。（圖／記者任以芳攝）

習近平並對此提出4點意見，包括堅持開放共贏、強化風險意識，鼓勵包容並蓄以及完善全球治理。

據新加坡聯合早報，大會揭幕前一天，中國、哈薩克、俄羅斯、印尼等29個國家16日在上海簽署關於成立世界人工智慧合作組織的協定。倡議由北京發起，全球南方國家參與，被視為是對美國2025年發起、以已開發經濟體為主的「矽盛世」（Pax Silica）倡議的回應。

習近平承諾，未來5年中國將向開發中國家提供5000個AI專題研修培訓名額；面向東協、阿盟、非盟、拉丁美洲與加勒比海國家聯盟、上合組織、金磚國家等建立AI應用合作中心；推動中國氣象智慧預警方案「媽祖」在30個國家落地應用。

今年的大會邀請哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）、泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）等多國政要出席，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在開幕式致詞。習近平同日分別會見了上述領導人。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚對聯合早報分析，習近平的發言和本次大會的高規格體現中國不僅將AI作為產業發展工具，也將AI列為國際合作的重要議題，「AI將會是中國對外關係交往中重要的內容，特別是在與全球南方合作中」。

顧清揚說，技術普惠是AI治理重要內容。培訓開發中國家、幫助這些國家提升能力、避免新技術不平等，都是對AI治理的努力。在此過程中，「（北京）影響力和話語權提升，是自然結果」。

他也強調，全球AI治理體系需中美合作才能有效建立，「缺了中國或美國都不行」。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院國防與戰略研究所助理教授甘麗宜研判，中國將AI定位為國際公共產品並高度重視支持全球南方，既是爭取外交善意的努力，也是展現自身在新興AI秩序中規則制定者、聯盟構建者的角色。

甘麗宜分析，北京試圖將世界人工智慧合作組織打造為更具建設性和包容性的多邊合作平台，體現中國在AI治理上爭取全球領導力的努力。

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