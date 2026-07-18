日本iPhone調漲1成！　疑「日圓貶值、記憶體變貴」雙重夾擊

▲日本17日調漲iPhone 17價格。（示意圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）17日正式調漲日本市場的iPhone售價，平均漲幅達1成。其中iPhone 17標準版漲到14萬2800日圓（約新台幣2萬8487元），頂規的iPhone 17 Pro Max也漲至21萬4800日圓（約新台幣4萬2850元）；就連平價機型iPhone 17e也首度突破10萬日圓（約新台幣1萬9948元）大關。

根據《日本經濟新聞》報導，iPhone 17標準版漲了1萬3000日圓（約新台幣2593元），新售價來到14萬2800日圓（約新台幣2萬8487元），頂規iPhone 17 Pro Max更大漲2萬日圓（約新台幣3989元），衝上21萬4800日圓（約新台幣4萬2850元）。

報導指出，由於蘋果公司並未調漲美國主要市場的iPhone價格，因此外界認為，此舉是受日圓持續走貶與記憶體成本飆升雙重夾擊影響。美元兌日圓匯率已升破1美元兌162日圓，日圓較1年前又貶值了逾10日圓，匯損壓力讓蘋果難以硬撐。

記憶體漲價的浪頭同樣不容小覷。蘋果早在6月下旬便已先行對日本市場的Mac電腦及iPad系列出手，售價一舉調漲2至3成，為這次iPhone跟進漲價埋下伏筆。

執行長庫克（Tim Cook）6月接受《華爾街日報》訪問時也坦言，面對記憶體成本大幅攀升，「產品漲價已無可避免」。