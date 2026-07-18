民眾氣到上街！柯志恩轟毒油荒腔走板　合體王金平1500人喊凍蒜

▲國民黨高雄市黨部今（18）日於大旗美地區舉辦黨員座談會。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市黨部今（18）日於大旗美地區舉辦黨員座談會，前立法院長王金平也現身，2度為國民黨高雄市長參選人柯志恩強力讚聲，現場湧入1500位鄉親揮舞旗幟高喊「凍蒜」。

▲前立法院長王金平現身為柯志恩站台。（圖／記者許宥孺翻攝）



「大旗美如果贏，柯志恩一定會當選，至少要贏1成以上！」王金平表示，高雄長期以來綠大於藍，縣市合併後濁水溪以南的政治特性依舊難以打破，但藍營已經很久沒執政，綠營執政這麼久，縣區權益沒人重視，導致高雄的城鄉差距與旗美地區越差越遠，高雄外在看似光鮮，但內在的問題，相信在地鄉親內心最清楚。他也向台下鄉親、黨員懇託，在街頭巷尾幫忙口耳相傳，團結打贏這一仗，一起翻轉高雄。

▲座談會湧入1500人支持。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩表示，4年前的選舉，那時國民黨的選情非常艱困，她的參選被人視作砲灰，但高雄所有客家與原鄉鄉親，給了她深深的支持與滿滿的勇氣，讓她能夠繼續堅持，最終獲得將近53萬位鄉親的支持，這份沉甸甸的託付，讓她更堅定留在高雄、與大家一起打拚的決心。

柯志恩進一步指出，這份支持與託付，她無以回報，因此這4年來她不但沒離開高雄，更在去年接受美濃在地民眾的陳情，揭開了讓全國都為之震驚的美濃大峽谷案。非常感謝她的同仁與國民黨所有市議員，在那段時間，即使遭遇極大壓力與對手陣營的抹黑，仍與她站在一起，勇敢揭露這些不公不義的事情。無論是美濃大峽谷，還是先前大雨造成水蓮的損害，民進黨想的永遠都是政治攻擊，而不是人民權益。

提到近期發生的「毒油案」事件，柯志恩痛批，許多在地的媽媽、阿嬤，她們都擔心在外工作的子孫，吃到含有致癌物的油品，但大家看到賴政府與卓內閣，至今說不清楚油品致癌物的源頭到底是從哪來的；民進黨的發言人更是在節目上對名嘴叫囂，說「毒油是我逼你吃的嗎？」；卓榮泰院長甚至不願在立法院向所有受害的無辜人民道歉，而是在行程的受訪場合中「說抱歉」，種種行徑都叫人民無法接受。

▲柯志恩痛批毒油案讓老百姓氣得要上街頭。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩強調，如今老百姓因為「毒油案」造成的食安風暴影響，已經氣得要上街頭，但民進黨的參選人，對於政府一連串的荒腔走板，默不吭聲，這樣的人，要怎麼讓高雄市民相信，他能保護大家的健康？

針對高雄東九區的建設發展，柯志恩進一步表示，美濃區在高雄所有行政區的高齡化程度中，排在前三名，她也提出包括敬老卡每月提高到1000點，以及喘息券照顧長輩與育兒家庭；建構「智慧慢行接駁網路」，加強東九區之間的節點運輸；以及導入工業設計與跨境電商資源加強行銷，將高雄東九區的特色農產打造成高端品牌，補足原縣區長久以來因為資源分配不均造成的發展落差。