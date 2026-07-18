金門金鑽婚表揚登場　金城等4鄉鎮夫妻分享幸福時刻

▲金門縣115年金鑽婚表揚活動。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府今（18）日上午舉辦115年金鑽婚表揚活動首場典禮，表揚來自金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉及烏坵鄉結婚滿50年、60年的賢伉儷，縣長陳福海親自頒獎，向攜手走過半世紀以上的人生伴侶獻上祝福，現場在親友陪伴下洋溢溫馨氛圍。

縣府表示，今年因金鑽婚表揚報名踴躍，受表揚夫妻及家屬人數較往年增加，縣府特別將活動分為18日、19日兩天舉行，希望提供更舒適完善的活動空間。今天率先邀請金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉及烏坵鄉符合資格的夫妻接受表揚，陳福海偕金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊，以及各鄉鎮代表會主席、地方人士共同見證這份得來不易的幸福。

陳福海表示，能夠攜手走過50年、60年婚姻歲月十分難得，「執子之手，與子偕老」不只是浪漫承諾，更是一輩子互相扶持、共同面對人生挑戰的最佳寫照。每一對受表揚夫妻都是家庭經營的典範，也是年輕世代學習的榜樣。

他指出，照顧好長輩，家庭才能安心，縣府將持續完善醫療照護、長照服務、社會福利及高齡友善環境，讓長輩都能健康生活、幸福安老。

縣府表示，今年共有79對夫妻接受金婚、鑽石婚及白金婚表揚。明（19）日將接續表揚金湖鎮及金沙鎮符合資格的夫妻，其中包括5對攜手走過70年的白金婚賢伉儷，共同見證歷久彌新的婚姻情誼，並藉由表揚活動傳遞珍惜婚姻、重視家庭的核心價值。