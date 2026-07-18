金正恩是唯一偶像？北韓人「冒死也要追K-pop」　98%脫北者都看過

▲ 金正恩17日接見社會主義婦女同盟第8次代表大會與會者。（圖／朝中社）



記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓官方僅允許人民崇拜唯一的偶像——最高領導人金正恩，但K-pop早已悄悄翻越封鎖線，在鐵幕之下生根發芽。多名脫北者向BBC披露，即便面臨被捕甚至處決的風險，南韓流行音樂已成為他們在高壓統治之下得以喘息的「呼吸孔」。

25歲脫北者吳漢娜說明，儘管北韓體制奉金正恩為唯一的偶像，但現實是BTS、BLACKPINK、少女時代等團體早已經由MP3播放器、SD卡和越洋電視訊號滲入北韓年輕人的生活，防彈少年團的韓文團名甚至演變成日常俚語，私下流傳於市井之間。

越洋訊號窺探 饒舌舞蹈衝擊北韓少女

2023年脫北的姜奎利在東北沿海的鏡城郡長大，家人有時能靠天線接收到對岸傳來的訊號，偷偷收看K-pop偶像節目。男團五彩的髮色、精緻的妝容令她大感衝擊，「他們跟我們一樣是韓國人，看起來卻截然不同」，饒舌更令她一時難以理解，「一開始我心想，這算音樂嗎？但他們邊跳舞邊唱饒舌的樣子太帥了，男生們都開始模仿。」

BTS於2020年推出全英文單曲《Dynamite》，雖然歌詞對北韓民眾相當陌生，仍靠著律動感十足的旋律廣為流傳。姜奎利回憶，「我聽不懂歌詞，但旋律太好聽了，讓人莫名地興奮，大家都會跟著哼。」

空白SD卡備而不用 公開批鬥會殺雞儆猴

但這份喜悅並非毫無代價，吳漢娜當年隨身帶著2張SD記憶卡，一張存有南韓歌曲，另一張則是空白的，一旦被查就交出空白那張。若有學生被逮，全市各校會召開公開批鬥會，公布他收看的影片清單，並宣布將他送往少年拘留中心，以儆效尤。儘管如此，吳漢娜仍無法捨棄K-pop，「看過那個世界之後就再也無法假裝看不見了。」

北韓政權對外來文化管控日趨嚴厲，據報2022年曾有3名青少年因散布南韓內容遭公開處決。2023年一項針對脫北者的調查也顯示，高達98%受訪者在北韓時便曾觀看南韓影視，其中約80%稱這不僅激發對南韓的好奇，對穿著打扮和說話方式上也留下潛移默化的影響。

K-pop點燃出走念頭 歌詞成獄中求生意志

姜奎利強調，她離開北韓並非出於生活困頓，而是南韓的音樂與節目讓她再也無法對那道巨大的落差視而不見。脫北者李妍秀（化名）第一次出逃時被中國遣返、身陷囹圄，當時便靠著一首南韓歌曲撐了下來，想著歌詞裡的「站起來，不要垮下」來告訴自己一定要活下去，一定要逃到南韓。

抵達南韓後，李妍秀求職路上屢屢因脫北者身份碰壁，直到加入BTS的粉絲社群ARMY，才第一次感覺自己融入這個社會，不再需要隱瞞自己的出身。