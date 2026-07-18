藝人解婕翎被電動滑板車撞「道歉都沒有」　信義警方說明了

▲知名藝人解婕翎在信義區人行道上遭電動車騎士撞，信義分局回應了。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）

記者邱中岳／台北報導

知名藝人解婕翎昨天(17日)於網路社群貼文，表示「走在人行道遇到讓人傻眼的事」，因為當天解婕翎走在北市信義區世貿的人行道等紅綠燈，卻被騎電動滑板車的人撞到，對方還連人帶車摔在地上，最後甚至連道歉都沒有就直接把車騎走，只留下腳踝超痛又超傻眼的解婕翎以及其他目擊路人。

警方指出，初步了解人行道屬於世貿的私人土地，不適用道交條例，除非解婕翎本人到警局驗傷提告，彈尚未接獲相關報案，信義分局提醒民眾，依《道路交通管理處罰條例》第32條之1規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，禁止於道路上行駛或使用。

警方對此也表示，如有違反上述規定者，將依法處行為人新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用，也呼籲用路人，勿於道路上違規使用未經許可之各類動力器具，以共同維護交通秩序與安全。

解婕翎在17日於社群軟體上發文，表示走在世貿人行道等紅綠燈，卻突然感到腳後跟一陣劇痛，甚至還要扶著旁邊的樹才能站立，回頭才發現是被一名騎著電動滑板車的人撞到。

肇事騎士自己本身也跌倒，但是爬起來扶起電動車，肇事者非但沒有道歉，甚至還皺著眉頭極度不爽的臉在看著解婕翎，讓解婕翎相當傻眼又很無奈，最後直接牽車離去。

解婕翎還表示，甚至連一旁的民眾都看不下去，幫忙出言指出「怎麼在這種地方騎車，連道歉都不會就走了嗎。」解婕翎也在文中感慨，連最基本的一句對不起真的有這麼難嗎？

解婕翎也強調，雖然只是皮肉痛，可能過幾天就變瘀血，但這種撞人還理直氣壯的態度真的讓人非常無語。