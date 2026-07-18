重慶山崩前後對比照曝光　受災戶：5分鐘前房子異常震動

▲山崩處的前後對比圖。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶彭水縣漢葭街道17日上午9時發生山崩，已導致8死10傷34人失聯。一名安全逃脫的居民表示，山崩前5分鐘房子有出現異常的震動，幸好及時撤離，才撿回一命。

根據封面新聞報導，當地居民張先生說，山體前一天晚間就出現滑坡，上午8點也有巨石崩裂，「整個過程是持續發展的，先是石頭崩裂發出巨響。工作人員喊通知撤離，有些人不肯走，結果一下子山體就垮下來了。」

張先生提到，逃出來的人其實還算多的，如果不催促撤離的話，那一片還要傷好多人，他外侄和外姪女的房子全部都在受災範圍內，外姪沒有住在那，外姪女則是在山崩前5分鐘，感受到房屋出現異樣震動，及時撤離出來。

另外，大陸自然資源部也公布了山崩處的前後對比圖，可以發現多棟房屋被埋在土石下，經地質專家現場勘測，本次山體崩塌體長約60公尺、高約30公尺、厚約10公尺，總體積約1.8萬立方公尺，其中最大危岩單體體積約3000立方公尺，屬於大型崩塌。

自然資源部地質災害技術指導中心高級工程師陳紅旗也表示，目前，該部12名專家已聯合當地專業技術力量制定了針對性應急監測方案，形成裂縫計、GNSS、全站儀、邊坡雷達等自動化設備，以及人工巡查、無人機巡測相結合的立體應急監測網，並明確了短臨預警、避險疏散管控和救援聯動等應急措施。

▼救援仍在進行中。（圖／翻攝央視）