綠議員指與侯友宜有心結？　李四川：有心結的是民進黨

▲新北地方盛傳新北市長侯友宜與新北市長參選人李四川有心結，李四川予以否認。（資料照／記者劉耿豪攝）

政治中心／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（18日）出席淡水川友會成立大會，針對民進黨新北議員張嘉玲說，李四川跟新北市長侯友宜有心結一事，李四川表示，他跟侯市長絕對沒有心結，他們兩人只有心連心、同心協力為新北來打拼，而他認 為，真正有心結的是民進黨。

李四川今出席淡水川友會成立大會，他表示，早上到八里，下午到淡水，感謝很多的里長跟鄉親給他支持，他也對八里所有鄉親報告，會盡速的在八里興建運動中心，還有盡速完成八里國中遷校；在淡水，一定會盡快完成淡北道路，並在淡水興建醫院，針對淡海新市鎮的二期三期，也會盡速來開發，跟淡水所有鄉親，一起來為淡水努力、打拚。

在聯訪時，媒體問及議員張嘉玲說，李跟侯市長好像有心結？在餐會上都互相閃對方，有這樣事情嗎？以後還會約侯市長一起出席餐會嗎？李四川回應表示，他跟侯市長絕對沒有心結，他們兩人只有心連心、同心協力為新北來打拼。他認為真正有心結的是民進黨，所以他想告訴張嘉玲議員，他從未跟她共事過，兩人彼此不認識，而他跟侯市長也沒有跟張共事過，張怎麼知道他們有心結？「我認為最大的心結是她，不是我跟侯市長」。

而對於藍營7月25日要上凱道遊行，李四川表示，這一個毒油事件發生已經將近兩、三個禮拜，到現在為止中央都沒有給我們一個理由，這個毒油的來源是什麼？到底是來源有問題，還是製程有問題？而且這幾天看到民進黨，說實在，不只沒有給我們理由，也沒有給我們原因，而且還講話這麼霸道，所以7月25日，他呼籲所有的鄉親跟他走上凱道，要求中央，給我們一個真相。