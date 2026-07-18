快訊／彰化永樂商圈透天厝4樓竄火舌！3人急逃生　傳1人受困

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市永樂商圈今（18）日下午發生透天厝火警，火勢從4樓後側猛烈竄燒，警消獲報後動員數十人趕往搶救。一家3人逃出送醫，但阿嬤的63歲兒子疑仍受困火場，家屬焦急萬分，消防人員正冒險挺進搜救中。

▲彰化知名永樂商圈火警，傳出1人受困。（圖／民眾提供，以下同）

這起火警發生在下午2時30分許，地點位於永樂街商圈核心地段的透天厝民宅。由於周邊商店林立、火勢一起濃煙直竄天際，場面怵目驚心。彰化縣消防局獲報後不敢大意，立即調派第一大隊及伸港、花壇、東區等多個分隊、數十名消防員趕往現場佈水線灌救，目前火勢已初步獲得控制。

被救出的阿嬤脫困後心有餘悸，她向現場人員表示，火災發生時是外傭第一時間發現異狀，趕緊跑來通知她，她才能即時逃生。不過阿嬤隨即焦急透露，她63歲的兒子平日有酗酒習慣，事發當時到底在不在家、有沒有跑出來，沒有人能確定，讓家屬與消防人員都懸著一顆心。

據了解，現場一度傳出有民眾受困在4樓頂鐵皮加蓋建物內，消防人員原本已搶進至3樓，但因火勢過於猛烈、高溫難耐，被迫先以強力水柱降溫壓制，再伺機挺進搜索。稍早挺進火場未發現有人受困。

彰化警分局也同步派員在永樂街、成功路及民生路口實施交通管制，疏導車流。起火原因及財物損失，將待火調人員進一步鑑識釐清。



