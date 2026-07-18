卡娜赫拉跨海防詐應援！台南小小警察闖5關　親子暑假玩中學安全

▲台南市警察局舉辦暑期小小警察體驗闖關活動，親子透過5大關卡學習防詐、反毒及交通安全知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

小小警察出動，人氣角色「卡娜赫拉的小動物」也跨海萌力應援！台南市警察局暑假針對4至10歲兒童規劃2場「小小警察體驗闖關活動」，首場18日下午在東區關聖社區活動中心熱鬧登場，透過5大體驗關卡，將婦幼安全、交通安全、刑事鑑識、反毒及防詐觀念融入遊戲，讓孩子在歡樂中學會保護自己。

第2場活動將於8月15日在民治市政中心南瀛堂舉行，採開放式闖關體驗，不需事先報名，歡迎親子直接到場挑戰，一起度過充實又有趣的暑假。

首場活動由台南市政府副祕書長殷世熙代表市長黃偉哲出席主持，市議員蔡筱薇、王家貞，以及立法委員陳亭妃、謝龍介、市議員李宗霖、曾之婕、曾培雅等服務團隊均到場參與。

活動開場由東區東光國小9名學童帶來活力熱舞，接著殷世熙與警察同仁、小小警察一同暖身跳舞，迅速炒熱現場氣氛，大小朋友跟著音樂擺動，玩得不亦樂乎。

警方在現場規劃「婦幼小學堂」、「帥氣小交警」、「鑑識小神探」、「霹靂小戰警」及「反毒防詐小尖兵」5大體驗關卡，孩子透過角色扮演及互動遊戲，認識警察日常工作，也從闖關過程中學習自我保護、犯罪預防及交通安全知識。

今年活動另一大亮點，是台南市警察局全國首創跨海、跨界與日本人氣療癒系IP「卡娜赫拉的小動物」合作，邀請粉紅兔兔與P助擔任台南防詐應援嘉賓，運用可愛角色的號召力，讓識詐、防詐觀念更自然融入日常生活。



南市警局同步在臉書官方專頁推出相關網路抽獎活動，首場小小警察活動現場也舉辦限量「防詐應援包」抽獎，吸引大批親子及卡娜赫拉粉絲參與，爭相將可愛又實用的防詐宣導品帶回家。

警方表示，希望透過人氣角色吸引更多不同年齡層關注詐騙議題，也鼓勵民眾主動與親友分享最新詐騙手法及防範資訊，共同守護財產安全，打造台南安心、幸福的甜甜日常。

台南市警察局長林國清表示，暑假期間鼓勵學童多參與健康、正向的休閒活動，無論居家或外出，都應將人身安全放在第一位。

林國清局長指出，警察局舉辦小小警察體驗闖關活動，希望讓孩子在歡樂中學習法治教育及犯罪預防知識，從小建立正確的安全與守法觀念，並藉由親子共同參與，讓犯罪預防教育向下紮根，攜手打造更安全、宜居的台南。