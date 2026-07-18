雲林80家企業聯合徵才！釋出逾3000職缺　最高年薪破百萬

▲雲林年度最大就業博覽會今日在縣立體育館登場，80家企業釋出超過3000個職缺，吸引大批求職民眾到場尋找工作機會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣年度規模最大的就業博覽會今（18）日在雲林縣立體育館登場，現場湧入大批求職民眾、應屆畢業生及轉職族，穿梭於企業攤位間詢問職缺、遞交履歷，希望替自己找到下一份穩定工作。縣府初步統計，本次就業媒合率已突破5成，展現企業求才與民眾求職雙向熱絡。

今年共有80家優質企業聯合徵才，釋出超過3,000個工作機會，最高年薪突破百萬元，職缺橫跨AI科技、電子製造、傳統產業、食品加工、服務業及批發零售等領域，包括台塑勝高、台灣塑膠、矽品、大全聯、全家便利商店、統一、麥當勞、福懋科、福懋興、台日古河銅箔、信越電子、富喬、彰源及三好國際酒店等知名企業均到場徵才，提供儲備幹部、研發人員、工程師、採購、技術員及門市服務員等多元職缺，讓不同專長及年齡層求職者都有選擇機會。

張麗善表示，本次就業博覽會是今年雲林規模最大、參與企業最多的徵才活動，其中超過八成職缺來自在地企業，反映縣府近年推動「農工商科技城」發展策略，逐步帶動產業投資、企業擴廠及就業市場成長，也讓更多青年有機會留鄉發展，不必離鄉尋找工作。

她指出，企業踴躍投入徵才，不僅為失業者、待業青年及轉職民眾提供更多工作機會，也協助企業找到所需人才，形成勞資雙贏，進一步帶動地方經濟活絡。她也提醒，暑假正值打工與轉職旺季，同時也是求職詐騙高峰期，民眾應透過政府把關的徵才平台求職，並提高警覺，避免落入假徵才陷阱。

活動中也同步表揚積極進用身心障礙者的績優單位，台大醫院雲林分院獲優等獎、國立虎尾科技大學獲一等獎、土庫驛國際股份有限公司獲二等獎。張麗善表示，雲林縣有5萬多名身心障礙朋友，感謝企業長期提供穩定就業機會，善盡企業社會責任，打造友善共融職場，也期盼更多企業加入行列，共同營造多元、平等且包容的就業環境。

勞動暨青年事務發展處長張世忠則提醒，近年許多微型企業透過社群平台刊登徵才資訊，但部分雇主因不熟悉法規而誤觸《就業服務法》。他呼籲，招募人才時應誠實揭露工作內容與薪資，不得以性別、年齡等作為限制條件，避免刊登歧視性或不實徵才廣告，不僅保障求職者知情權與公平就業機會，也能避免因違法而遭受高額罰鍰。

▲求職民眾手持履歷穿梭各企業攤位，仔細詢問薪資福利與工作內容，希望找到穩定收入的新職涯。（圖／記者游瓊華翻攝）