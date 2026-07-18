產後遭「輸錯血型」！印度24歲媽全身狂抖　尿袋全血尿險喪命

▲印度一名產婦因為被輸錯血，病情突然惡化。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名24歲新手媽媽在生產後，因嚴重貧血與其他產後併發症接受輸血，沒想到醫院竟然搞了大烏龍，將B型血輸進原本是O型血的她的體內，導致女子在輸血後出現嚴重排斥反應，全身劇烈發抖，排出血尿，病情迅速惡化，最終因急性腎衰竭被緊急送進加護病房插管洗腎，至今仍未脫離險境。

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根據《新德里電視台》報導，24歲新手媽媽達普（Dhapu Bhil）居住在久德浦爾（Jodhpur）的達夫拉包里村（Dawra Baori）。她11日產下一名健康的男嬰，但產後卻出現嚴重貧血及其他併發症。

為了接受更完善的治療，達普在生產當天被緊急轉院至當地的烏梅德醫院（Ummed Hospital）。轉院後，醫療團隊確認她的血型為O型陽性（O-positive），並順利為她進行了第一次輸血，當時並無異狀。

沒想到，12日深夜進行第二次輸血時，護理人員竟然出大包，誤將B型陽性（B-positive）的血液輸入達普的體內。

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第二次輸血開始沒多久，達普就突然出現嚴重的全身劇烈發抖，隨後她的尿袋裡竟然開始出現鮮紅色的血尿，表示發生嚴重的輸血排斥反應。達普的病情迅速惡化，引發了急性腎衰竭、無法排尿以及大出血。

由於情況極度危急，達普在13日被緊急轉移到馬哈特馬·甘地醫院（Mahatma Gandhi Hospital）的加護病房。

達普的丈夫基沙納拉姆（Kishanaram）憤怒指責，院方在辦理轉院時，壓根沒有告知家人是因為「輸錯血」才導致妻子命危，「從來沒有人告訴我們她被輸錯了血，直到現在，醫院還是沒有給我們一個合理的交代！」

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對此，甘地醫院院長辛格（Fateh Singh）證實，不相容的血液已經嚴重破壞患者的腎臟，導致無法排尿。目前患者必須依賴透析治療來維持生命，雖然狀況正逐漸改善，但仍需在加護病房接受密切觀察。

根據醫院內部人士私下透露，這起離奇的重大醫療疏失，起因於當時烏梅德醫院內同時收治了兩名「名字一模一樣」的孕婦，而更不可思議的是，兩人的丈夫竟然也完全同名同姓，而另一名孕婦的血型就是B型陽性。