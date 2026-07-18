中聯大豆油爆苯駢芘超標！　台南急抽驗25件油品違規就下架

▲因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，台南市生局啟動市售油品抽驗及稽查專案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，台南市長黃偉哲責成衛生局啟動市售油品抽驗及稽查專案，除配閤中央掌握問題產品流向，也於7月8日至9日抽驗25件市售油品，檢驗是否含有苯駢芘，目前檢驗作業持續進行中，若發現不符規定，將立即要求業者下架回收並追查來源及流向。

黃偉哲表示，食品安全攸關市民健康，市府始終秉持「預防重於補救」原則，面對食安事件將迅速應變，透過源頭管理、市場抽驗及流向查覈等措施，降低食品安全風險，確保市售食品符合安全標準，讓市民安心選購、放心食用。

衛生局指出，台南市近5年持續監測油脂相關產品，累計抽驗284件，檢驗項目包括食品成分、苯駢芘、真菌毒素及重金屬等，其中販售業抽驗236件、餐飲業8件。

衛生局另針對轄內油品製造業者查覈19次，抽驗油品40件，其中32件檢驗苯駢芘，持續從原料、製程及成品端強化源頭管理與製程監督。

歷年抽驗結果僅有2件產品被檢出反式脂肪酸及飽和脂肪酸含量與標示不符，均已依法裁處，其餘抽驗項目符合相關規定。

衛生局表示，因應近期油品安全事件，7月8日至9日針對市售油品抽驗25件，品項包括含大豆沙拉油成分的油品、調合油、芝麻香油及烤酥油等，均送驗苯駢芘，目前正進行檢驗。



後續如發現產品不符規定，衛生局將依《食品安全衛生管理法》要求業者立即下架回收，並追查產品來源與流向，必要時擴大抽驗及稽查，防止不合格產品持續在市場流通。



衛生局長李翠鳳表示，食品安全沒有妥協空間，衛生局將秉持「源頭把關、嚴格檢驗、守護食安」原則，從製造、市場流通到末端販售層層查覈，透過持續監測、抽驗及稽查，及早發現並降低食安風險。

李翠鳳指出，針對近期油品安全事件，衛生局將密切掌握檢驗結果及問題產品流向，必要時立即採取下架、回收等措施，維護市售食品安全及民眾消費權益。

民眾及食品業者如需查詢受影響產品名單及退貨資訊，可至台南市政府衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢最新資訊。