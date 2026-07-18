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仁川酷澎物流倉火警！啟動「國家消防動員令」　附近居民勿出門

▲▼ 南韓仁川一座酷澎物流中心起火。（圖／VCG）

▲ 仁川一座酷澎物流中心起火，窗戶竄出濃煙。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓仁川一座酷澎（Coupang）物流中心18日清晨傳出火警，消防廳下午發布「國家消防動員令」，緊急調派大量人力及5個地區裝備馳援現場，但因內部存放許多易燃物品且濃煙密布，至今難以控制火勢。

綜合《韓聯社》等韓媒，據仁川消防本部通報，仁川市西海區石南洞的酷澎第32號物流中心6樓於當天上午6時54分竄起火勢，倉庫內約121名員工及相關人員立即疏散，所幸目前未傳出人員傷亡。

兩度提高應變　擴大動員周邊消防署

消防當局在火災發生約2小時20分後的上午9時15分採取第一階段應變措施，中午12時25分上調至第二階段，動員周邊5至6個消防署人力及裝備投入灌救，但火勢持續延燒。

消防廳於下午3時15分發布國家消防動員令，從首爾市、京畿道、忠清北道、忠清南道及江原道緊急調派142台裝備、386名人力，包括4輛高空雲梯車、13輛消防水罐車及1台無人消防機器人等共21台特殊裝備。

濃厚黑煙瀰漫　能見度極低

但滅火行動仍面臨極大挑戰，消防當局表示，由於倉庫貨架堆積大量日用品等易燃物，燃燒後產生的濃厚黑煙瀰漫整棟建築，能見度極低，影響搶救進度，預估需要相當長的時間才能完全撲滅。

一名駕駛雲梯車的40多歲消防員因吸入過量濃煙，緊急送醫接受高壓氧治療。西海區當局也發送簡訊警告居民，「火災產生大量煙霧與粉塵，請附近居民關閉門窗，避免戶外活動。」

起火的物流中心為鋼筋混凝土結構的8層樓建築，總樓地板面積達29萬9千平方公尺。消防當局計畫待火勢完全撲滅後，將會同警方調查詳細起火原因及損失規模。

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