最強招財法「明天錢包曬太陽」　命理師笑喊別做：怕下半年賺爆

▲7/19是今年最大吉日，可把錢包、印章拿去曬太陽。（圖／ETtoday資料照）



記者劉維榛／綜合報導

命理專家王老師表示，7月19日適逢虎爺聖誕、玉皇大帝開天門（天貺節），又碰上甲午天赦日，形成難得的「三重天恩」吉日，不僅有賜福、開恩赦罪、除厄除煞等寓意，更是26年才會再遇到一次的特殊日子。他建議民眾可將印章、錢包等生財工具拿到太陽下曬15分鐘，藉此聚陽氣、納福又納財。

王老師指出，7月19日除了是虎爺聖誕，也是玉皇大帝開天門的日子。相傳古代皇帝會在這一天將龍袍拿到陽光下曝曬，藉由純陽能量去除霉運、祈求國泰民安、萬事大吉，因此這一天向來被視為重要的開運吉日。

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他進一步表示，天貺節還巧遇「甲午天赦日」，象徵賜福、開恩赦罪、除厄除煞，三種吉祥能量齊聚，可說是「三重天恩、三倍能量」。他形容，下次要再遇到同樣的組合，得等26年，因此提醒民眾把握這一天替自己開運。

求財秘招！「錢包、印章曬15分鐘」 向天稟報姓名、願望



至於該如何做？王老師建議，不論從事哪一種行業，都可以在7月19日當天，將印章、錢包，或工作上常用的生財工具放在陽光下曝曬約15分鐘，同時向上天誠心稟報自己的姓名及今年的願望，最後唸出「乾元亨利貞」，藉此收天恩、聚陽氣，達到納福、納財的寓意。

王老師影片中還幽默提醒，這套方法「千萬別跟著做」，就怕下半年工作忙翻、訂單接到爆，財運旺到讓人措手不及。

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