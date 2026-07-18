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牙醫激戰太鼓女師37次！她控性侵被偷拍　全裸組腳架露餡慘了

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲太鼓女師和牙醫發展婚外情，衍伸許多官司。（示意圖，非當事人／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名牙醫到社區大學學太鼓，卻和太鼓女老師發展不倫戀，兩人在車內、摩鐵激戰37次外，更拍攝性愛過程助興，被正宮發現告上法院，法院判女老師要賠80萬。隨後女老師也報警控訴牙醫性侵她37次，但被檢方調查後不起訴，女老師反而因犯誣告罪被處5月徒刑，牙醫不滿情婦翻臉亂告，自認名譽受損對她求償200萬，嘉義地院審理後，判女老師誣告牙醫，要賠他50萬。可上訴。

一名牙醫在閒暇之餘，到社區大學學習太鼓，認識也已婚的指導女老師，兩人發展出婚外情並拍攝多部性愛片，被同為牙醫的正宮抓包。

正宮還得知，牙醫與小三多次在車上、摩鐵激戰，期間牙醫送了小三鑽石項鍊、車子、日本旅遊、日幣、內衣、衣服和鞋子，價值共約200萬，讓她相當傷心，提告對小三求償200萬元。

小三則在審理時辯稱，她遭到牙醫脅迫發生性關係，而且是在神智不清的狀態下遭拍攝。不過牙醫證稱兩人差不多發生37次性關係，性愛影片都是他用手機拍攝的，而小三知情也很樂意讓他拍。

法官檢視相關證據，其中一段影片為小三全身赤裸，正在床邊幫忙組裝腳架，但組不起來，牙醫說「那就一直拿著」，小三回稱「你一直拿著我要怎麼…」並起身往牙醫方向走近，隨後畫面跳到兩人擁吻等性愛畫面，還有兩人激戰時小三嬌喊「快進來」，及全裸站在鏡頭前，看著鏡頭嬌嗔「你為什麼沒有帶腳架」的片段，判定牙醫與小三顯然有在性交時拍攝留念、助性的習慣，兩人外遇長達8個月，小三已侵害配偶權，判賠80萬元。

之後雙方官司不斷，牙醫也提告控訴，他在交往期間在小三和小三家人身上花了將近3百萬，並積極幫小三在配偶權訴訟中達成和解，又拿了70萬給小三當和解金。沒想到小三仍在2024年1月到警局報案，稱他對她性侵37次並偷拍性影像，導致他遭司法機關嚴厲調查，承受諸多異樣眼光及責備，牙醫診所生意也大受影響。

牙醫認為，他身心因此飽受折磨，必須到身心治療科就醫服藥，後來雖獲不起訴，沒想到小三又聲請再議，堅持要他入罪，對他的名譽、家庭、事業均造成莫大不可逆的傷害，提告對小三求償200萬。

小三則表示，因她丈夫在和牙醫對質時，丈夫曾質問「可以說是性侵嗎？可以說是強迫的嗎？」，牙醫當時表達抱歉之意，又加上自己將內心對家庭不貞的掙扎，誤解為非自願，才對牙醫提告，並非要利用訴訟侵害他人權利。

小三指出，牙醫名譽會受損，源於他的外遇醜聞，牙醫不顧她拒絕及已婚身分，仍執意與她交往，衍生後續民、刑事告訴，牙醫自己也有過失，應免除或減輕她的賠償責任。

不過法官認為，小三以強制性交誣告牙醫，已被依誣告罪，處5月徒刑，並不採信小三的說法，判她要賠牙醫50萬元。可上訴。

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