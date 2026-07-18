　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

川普終止香港緊急狀態　特首李家超續留制裁名單

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／CFP）

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

文／中央社

美國總統川普2020年7月簽署的行政命令「涉港國家緊急狀態」14日屆滿後不再延續，先前被制裁的中港官員有9人從名單剔除，但香港特首李家超等39人則繼續受制裁；另也並未恢復香港的自治地位。

港媒01今天報導，美國2025年3月31日宣布制裁6名香港官員，理由是這些官員根據港區國安法進行跨國鎮壓以及相關行為侵蝕香港自治。

6人分別是：香港維護國家安全委員會秘書長區志光、北京駐港國家安全公署署長董經緯、時任香港警務處助理處長王忠巡、時任香港警務處助理處長趙詠蘭、時任香港警務處處長蕭澤頤以及香港律政司司長林定國，其中林定國為港府部長級官員，負責制定及執行港區國安法。

不過，隨著「涉港國家緊急狀態」行政命令終止，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）確認上述6人從制裁名單剔除外，同時獲剔除的包括2020年8月被制裁的前香港警務處處長盧偉聰，以及2021年7月被制裁的中聯辦前副主任仇鴻和楊建平。

美國國務院及財政部發言人指出，美國只是撤銷行政命令中部分涉港制裁及貿易限制，並未恢復香港的自治地位。

此外，OFAC表示，美方提出的「2019香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）及「2020香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）未因為行政命令到期受影響，依然有效；但由於「涉港國家緊急狀態」行政命令與「2020香港自治法」明顯重疊，「涉港國家緊急狀態」不延續，目的是簡化制裁程序。

據報導，受制裁者在美國境內或由美國公民代為持有、控制的所有財產都予以凍結，並且必須向OFAC報告。

此外，美國公民及在美國境內或經由美國進行的任何交易若涉及上述人士的資產或利益，都被禁止，除非獲得OFAC特別或一般許可或是被豁免；禁止事項還包括為受制裁人士提供資金、物資或服務，或是從受制裁人士獲得任何資金或物資。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中資深法警高處墜落　當場身亡
快訊／雨彈升級　17縣市豪大雨特報
快訊／台中柳川驚見半裸浮屍
社區大樓警衛包養住戶15歲女兒　侵犯57次
幕後／民進黨明中常委改選　泛賴系「搶7」、非賴陣營拼守成
快訊／永樂商圈民宅惡火！看護喊快跑夫妻急逃　兒葬身火海
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重慶山崩前後對比照曝光　受災戶：5分鐘前房子異常震動

川普終止香港緊急狀態　特首李家超續留制裁名單

通報案例遭質疑真假　陸委會：典型對吹哨者潑髒水

曾硬槓大陸前首富！貴州官員10年後落馬

陸坐擁全球60%AI專利　潘賢掌：盼兩岸人工智能產業優勢互補合作

港警抓捕書店店員　保安局長：老闆不可能不知內容就賣書

美中日引領全球65%機器人市場　台學者：5年內掀「機器人稅」革命

鄰居聞一下午「屍臭味」求救！　警方一查：她在煮臭屁醋豬腳湯

隨手幫拍照！上海男神巧合「尋回高雄失散大伯」　揭70年家族身世

中國3家航司擬購95架空巴飛機　總價178億美元

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

北桃共榮生活圈唯一雙捷三站　「雙捷航廈特區」開創GLOCAL新願景

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

重慶山崩前後對比照曝光　受災戶：5分鐘前房子異常震動

川普終止香港緊急狀態　特首李家超續留制裁名單

通報案例遭質疑真假　陸委會：典型對吹哨者潑髒水

曾硬槓大陸前首富！貴州官員10年後落馬

陸坐擁全球60%AI專利　潘賢掌：盼兩岸人工智能產業優勢互補合作

港警抓捕書店店員　保安局長：老闆不可能不知內容就賣書

美中日引領全球65%機器人市場　台學者：5年內掀「機器人稅」革命

鄰居聞一下午「屍臭味」求救！　警方一查：她在煮臭屁醋豬腳湯

隨手幫拍照！上海男神巧合「尋回高雄失散大伯」　揭70年家族身世

中國3家航司擬購95架空巴飛機　總價178億美元

平野惠一送水跌倒還自己喝掉！王政順真的渴了：有喝可能多幾轟

陪粉絲重回純真年代　亞古獸、小魔女DoReMi台中新光三越快閃

食安法修法「重罰惡意隱匿」　石崇良：實驗室納24小時強制通報

明日中部以北「防午後豪雨」　下周可能有颱風

資深法警住台中法院宿舍！雨天鋸樹摔落鋁梯　當場身亡

金裕貞「黑長髮沒了」白金短髮露美背「真人芭比」美到認不出　

玻璃瓶醃人腦！泰30歲食人魔「斬首、閹割鄰居」　準備拿來吃

朋友驚問「怎會有人喝無糖珍奶」　兩派吵翻：再加糖太可怕

快訊／雨彈升級　17縣市豪大雨特報

炎夏最佳去處！西螺親水節登場　戲水、市集、音樂親子玩翻天

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規

大陸熱門新聞

鄰居聞一下午「屍臭味」求救！　警方一查：她在煮臭屁醋豬腳湯

重慶山崩　至少8死34失聯　

重慶山崩8死34失聯　網格員：疏散到一半

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

陸男大生狀告海航班機提早起飛 自己蒐證寫萬字狀紙讓法務決定和解

「100%果汁」都是套路？　暗訪揭陸果汁工廠驚人內幕

廣州動物園人氣王「髮型獅」離世 齊瀏海蓬蓬頭多變形象圈粉無數

編劇都不敢這樣寫！陸男幫台灣遊客拍照　竟是失聯大伯

中國樂事出現「藍色洋芋片」　當事人嚇傻：不敢吃了

隨手幫拍照！上海男神巧合「尋回高雄失散大伯」

美終止涉港制裁行政令　中方表態「讚賞」

台學者預言：5年內必掀「機器人稅」革命

重慶山崩已8死34失聯　警示後僅數分鐘可逃

曾硬槓大陸前首富！貴州官員10年後落馬

更多熱門

相關新聞

伊朗「去哪殺川普」影片曝　維安漏洞全洩

伊朗「去哪殺川普」影片曝　維安漏洞全洩

伊朗官方媒體近日發布一段標題囂張寫著「去哪裡殺川普？」的大外宣影片，聲稱已掌握美國總統川普的車隊路線與維安漏洞，甚至揚言在特定地點有機會接近川普。這支影片不僅挑釁意味濃厚，更是在伊朗政權多次威脅暗殺後的最新動作，影片在社群平台X上短暫出現後目前已被刪除。

川普盼世界盃再選美國　FIFA還揪中國

川普盼世界盃再選美國　FIFA還揪中國

美以官員曝：美擬增派數十架加油機赴以色列

美以官員曝：美擬增派數十架加油機赴以色列

力挺球友凱恩！川普批英主帥膽怯

力挺球友凱恩！川普批英主帥膽怯

川普怒轟加拿大野火煙霧入侵　威脅加碼關稅

川普怒轟加拿大野火煙霧入侵　威脅加碼關稅

關鍵字：

香港李家超川普制裁

讀者迴響

熱門新聞

Lulu進小巨蛋遭趕！

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

小甜甜被洗版狂轟　「絕不退讓」行車記錄器影片刪了

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面