川普終止香港緊急狀態　特首李家超續留制裁名單

▲香港特首李家超。（圖／CFP）



文／中央社

美國總統川普2020年7月簽署的行政命令「涉港國家緊急狀態」14日屆滿後不再延續，先前被制裁的中港官員有9人從名單剔除，但香港特首李家超等39人則繼續受制裁；另也並未恢復香港的自治地位。

港媒01今天報導，美國2025年3月31日宣布制裁6名香港官員，理由是這些官員根據港區國安法進行跨國鎮壓以及相關行為侵蝕香港自治。

6人分別是：香港維護國家安全委員會秘書長區志光、北京駐港國家安全公署署長董經緯、時任香港警務處助理處長王忠巡、時任香港警務處助理處長趙詠蘭、時任香港警務處處長蕭澤頤以及香港律政司司長林定國，其中林定國為港府部長級官員，負責制定及執行港區國安法。

不過，隨著「涉港國家緊急狀態」行政命令終止，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）確認上述6人從制裁名單剔除外，同時獲剔除的包括2020年8月被制裁的前香港警務處處長盧偉聰，以及2021年7月被制裁的中聯辦前副主任仇鴻和楊建平。

美國國務院及財政部發言人指出，美國只是撤銷行政命令中部分涉港制裁及貿易限制，並未恢復香港的自治地位。

此外，OFAC表示，美方提出的「2019香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）及「2020香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）未因為行政命令到期受影響，依然有效；但由於「涉港國家緊急狀態」行政命令與「2020香港自治法」明顯重疊，「涉港國家緊急狀態」不延續，目的是簡化制裁程序。

據報導，受制裁者在美國境內或由美國公民代為持有、控制的所有財產都予以凍結，並且必須向OFAC報告。

此外，美國公民及在美國境內或經由美國進行的任何交易若涉及上述人士的資產或利益，都被禁止，除非獲得OFAC特別或一般許可或是被豁免；禁止事項還包括為受制裁人士提供資金、物資或服務，或是從受制裁人士獲得任何資金或物資。