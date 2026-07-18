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山老鼠偷珍貴肖楠漂流木！租車載去賣　下山被攔查竟衝撞警車

▲桃園市呂姓男子於2024年11月間在桃園市復興區台七線附近溪谷，將國有林地內倒伏市值80萬餘元之貴重肖楠漂流木雇用貨車載運欲變賣牟利，大溪警方會同農業部人員查獲到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲呂姓男子在復興區台七線附近溪谷盜取市值80萬餘元的肖楠漂流木，遭警方查獲到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子於2024年11月間夥同李姓男子在桃園市復興區台七線附近溪谷，將國有林地內倒伏市值80萬餘元貴重肖楠漂流木拖至岸邊擺放，再雇用貨車載運至桃園市某處工廠藏放，大溪警方會同農業部人員查獲到案。桃園地院審結依違反森林法之結夥二人以上使用車輛竊取森林主產物貴重木罪，處有期徒刑1年2月，併科罰金新臺幣110萬元，本案仍可上訴。

判決指出，呂姓男子明知臺灣肖楠屬森林法公告之貴重木類，在國有林地上生立、枯損、倒伏餘留之根株均屬國有森林之主產物，依法不得擅自收受、搬運、盜伐，同案被告李姓男子於2024年11月8日中午12時30分許，多次前往國有國有林地即桃園市復興區台七線74.7K附近溪谷，駕駛挖土機及鋼索固定方式，將農業部林業及自然保育署新竹分署管領之臺灣肖楠漂流木拖至岸邊擺放，使用電鋸將肖楠鋸切成2件，李男再向不知情之貨車出租行租用小貨車作為搬運臺灣肖楠使用。

呂姓男子於113年11月8日晚間9時許，駕駛租用小貨車搭載李姓男子，自桃園市大溪區某處出發，前往台七線74.7K附近溪谷，由李與姓名年籍不詳之成年男子2人，撿拾與鋸切臺灣肖楠漂流木後，呂、李2人共乘小貨車離去。隔日晚間8時許，駕駛小貨車搭載李姓男子以挖土機將臺灣肖楠拉出，再以鋼索固定方式鋸切後將臺灣肖楠1件（長2.4公尺、直徑58公分、材積0.68立方公尺，市值約新臺幣24萬4,800元）吊上貨車，得手後由呂於11月10日凌晨5時許，獨自駕駛貨車，將臺灣肖楠載運至桃園市大溪區某處地點後，改由李男駕駛貨車，將臺灣肖楠載往桃園市某處工廠藏放。

此外，呂姓男子復於2024年11月10日晚間7時許，駕駛貨車搭載李男至復興區台七線74.7K附近溪谷後，李駕駛挖土機將另一段臺灣肖楠1件（長2.9公尺，直徑80公分，材積1.58立方公尺，市值約56萬8,000元）拉出，再以鋼索固定吊上貨車，得手後由呂於11月11日凌晨4時許，獨自駕駛貨車欲將臺灣肖楠運往工廠藏放，運送途中被行經桃園市復興區台七線43.7K道路時，為大溪警方攔查扣得肖楠、貨車1臺、鏈鋸與固定式拉繩等證物，經警方循線追查同案李姓男子到案，李男主動交付藏放在桃園市某處工廠之臺灣肖楠贓物而查獲，案經農業部林業及自然保育署新竹分署與大溪警分局偵辦，桃園地檢署複訊後依違反森林法案件起訴。

桃園地院審理時，被告呂男坦承犯行，法官考量被告呂男與同案被告李男竊取之2株臺灣肖楠，雖非生立木屬漂流木，惟仍在農業部林業及自然保育署新竹分署管領支配下，具高經濟或生態價值之珍貴樹種，其所為實屬破壞森林資源，貴重木材分別達0.68、1.58立方公尺，市值高達新臺幣24萬4,800元、56萬8,000元，難認有依刑法第59條規定酌減其刑之餘地。

法官審酌，被告呂男正值青壯年，不思以正途獲取財物，罔顧自然生態維護之不易，因一己之私，與同案被告李男共同使用小貨車搬運而竊取貴重木材，造成國家重要森林資源相當程度之損害，考量2人坦承犯行之犯後態度；審結依違反森林法之結夥二人以上使用車輛竊取森林主產物貴重木罪，判處有期徒刑1年2月，併科罰金新臺幣110萬元，本案還可上訴。

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