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弱勢6少年挑戰單車騎乘400km成功　人生目標開心封存時光寶盒

▲▼6名弱勢學生單車成功挑戰400公里，上午開心將人生目標封存在時光寶盒。（圖／中華民國扶弱成長協會提供，下同）

▲▼6名弱勢學生單車成功挑戰400公里，上午開心將人生目標封存在時光寶盒。（圖／中華民國扶弱成長協會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市6名來自單親、隔代教養、學習障礙等弱勢家庭的國中小學生，歷經半年培訓，7月14日至17日成功從台北騎到台南400公里路程，孩子們18日上午在教練、家人見證下，親手寫下自己未來1年的夢想與目標，封存在「時光寶盒」，等待明年第二年環台挑戰啟程前開啟，檢視是否實踐今日許下承諾。

小慈（化名）在台中市扶弱成長協會裡幾乎不曾開口說話，甚至連吃飯都戴著口罩，老師和社工從未看過她拿下口罩的模樣。然而，這位來自隔代教養家庭、國小五年級的小女孩，今年1月主動報名參加單車環台培訓。

當老師告訴她「騎車必須拿下口罩才安全喔！」她只是靜靜地點頭。半年後的今天，小慈不僅學會騎乘公路車，更完成台北至台南近400公里的首年目標挑戰。曾害怕與人接觸的她，在騎單車時，能自在地拿下口罩、露出笑容。她開心地說「騎車的時候，我真的很快樂！」

年僅小學四年級的安安（化名），是車隊中年紀最小的騎士。2年前因家暴事件接受政府轉介服務，由母親獨自撫養。為了支持孩子完成夢想，媽媽即使深夜在便利商店上班，下班後仍經常帶著年幼弟弟往返近1小時接送安安參加訓練。她曾對社工說「我看到孩子因為騎車有了目標和笑容，再辛苦都值得。」

▲▼6名弱勢學生單車成功挑戰400公里，上午開心將人生目標封存在時光寶盒。（圖／中華民國扶弱成長協會提供，下同）

中華民國扶弱成長協會張惠清理事長表示，這次完成首年挑戰的「三葉草」車隊，源自協會長期推動的「遇見三葉草」脫貧自立服務計畫，象徵結合「家庭、學校、社會」三方力量，期盼透過3年漸進式環台挑戰，幫助孩子建立自信、培養技能、學習團隊合作與責任感，從「受助者」逐步成長為「自助者」，甚至成為未來能幫助他人的「助人者」。

上午舉行返航記者會後，下午接續舉辦「單車成果展」，由孩子分享環台歷程、接受完騎證書表揚，並示範指導來賓學習單車落鏈維修技能；同時，將完成拼湊首年「全台感恩地圖」，感謝一路支持孩子們的善士，也讓孩子透過實際行動，學習感恩與回饋。

台中市扶弱成長協會林挺正理事長表示，協會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會從2022年起合作至今，獲68萬3千元補助，前後幫助了291個孩子，誠摯邀請社會大眾持續擔任這群小小騎士的「破風隊友」，還盼支持提供免費課業輔導、品格教育及多元培力課程等服務經費，陪伴更多孩子擺脫貧窮循環。

▲▼6名弱勢學生單車成功挑戰400公里，上午開心將人生目標封存在時光寶盒。（圖／中華民國扶弱成長協會提供，下同）

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