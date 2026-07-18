萬里溪堰塞湖超詭異！溢流時間「延後又提前」　明午12時漫壩頂

▲花蓮萬里溪堰塞湖預估溢流時間提前至7/19 12時 。（圖／中央災害應變中心提供，下同 ）

記者葉品辰／花蓮報導

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續快速上升，原先預估將於20日凌晨0時開始溢流，不過水利單位最新監測顯示，原本往後延的溢流時間恐怕又要提前，預估將於明天（19日）中午12時抵達天然壩壩頂高程1087.5公尺並開始溢流，較上午預估提前約12小時，各單位持續嚴密監控並維持最高警戒。根據今（18）日下午2時最新監測資料，堰塞湖水位已達1086.6公尺，超過警戒水位1086公尺0.6公尺，蓄水量增加至523.32萬噸，約為總蓄水量103%，目前距離天然壩壩頂1087.5公尺僅剩0.9公尺。

水利單位指出，萬里溪天然壩壩頂高程1087.5公尺，壩體土砂體積約860萬立方公尺，警戒水位1086公尺、總蓄水量約510萬噸。堰塞湖已於17日下午4時30分達到警戒水位，今天上午原預估將於20日凌晨0時抵達壩頂並溢流，但因近期水位上升速度快於預期，最新研判已將溢流時間提前至19日中午12時。

目前相關單位仍持續24小時監測堰塞湖水位及壩體狀況，並密切觀察是否出現壩體異常或滲流變化，隨時滾動調整各項防災應變措施。因應可能發生的溢流情況，台鐵、水利、電力、自來水及中油等重要設施均已完成整備，國軍也完成6419名兵力待命，可視災情投入支援。

在人員撤離及交通管制方面，截至目前，萬榮鄉及鳳林鎮已預防性撤離213人，其中52人安置於2處收容所。相關單位呼籲，民眾切勿前往河川及山區活動，並隨時留意最新水情及防災資訊，以確保自身安全。