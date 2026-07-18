快訊／土城堤外便道死亡車禍！57歲男摔車慘趴地　送醫不治

▲陳男騎車行經土城擺接堡路堤外道，突然自摔送醫不治身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區今天（18日）中午，擺接堡路堤外便道發生一起死亡車禍；警方到場了解，為一名男子騎乘普通重型機車，在騎乘途中突然發生自摔，經過民眾發現隨即撥打119請求協助，救護車抵達，發現男子已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治，目前警方正釐清自摔及男子死亡原因。

據了解，今天中午11時許，57歲陳姓男子騎機車沿著土城擺接堡路堤外道路往三峽方向行駛，行經事故地點時，陳男不明原因突然摔車倒地，隨即趴在地面不起。經過民眾連忙通知救護車前來，救護人員抵達，發現陳男已無呼吸心跳，立即施予CPR送往醫院急救，經搶救仍宣告不治。

▲陳男騎車發生自摔，當場失去生命跡象。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方封鎖現場，依規定繪製現場圖，並調閱週遭監視器，隨即通知家屬到場，初步研判陳男疑似因罹患其他疾病，導致騎車不穩摔車身亡，但確切死因仍待刑事相驗後進一步釐清。土城警分局呼籲，駕駛人行車時應隨時注意前方路況，保持安全車距及專注駕駛，並注意自身健康狀況，如遇突發狀況應減速應變，共同維護自身及其他用路人安全。

▲陳男騎車發生自摔，經過民眾發現協助報警處理。（圖／記者陸運陞翻攝）