姐弟戀越來越多？身邊3對「差10歲↑」她驚呆　大票讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人談戀愛不會在乎彼此的年紀，就有網友表示，最近身邊接連出現3對姐弟戀，而且年齡差距都落在12至14歲左右，讓她忍不住驚呼「很哇塞」，甚至是男生27、28歲，女生40至43歲左右，讓她好奇，「是現在年輕人普遍喜歡姐姐嗎？」貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，最近身邊已經出現3對姐弟戀，雖然自己也是姐弟戀，年紀比先生大3歲，但最近聽到的案例，年齡差距幾乎都在12至14歲之間，男生約27、28歲，女生則約40至43歲，讓她相當驚訝，也忍不住好奇，如今年輕男生是否越來越偏愛姐姐。

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不少網友認為，姐弟戀早已不是新鮮事，「我39，他25」、「我35，他24，年輕弟弟體力比較好，又帥氣」、「我鄰居50多歲，先生28歲」、「我身邊兩位女同事，一個交往小8歲，一個交往小18歲。」「以前23歲喜歡年紀大的，因為穩重；現在33歲喜歡年紀小的，因為體力好！」

也有人直言，現在許多40歲以上女性保養得宜，「有的40幾歲女生根本看不出來」、「這世代40+的女生很多看不出年紀，有些站在男生旁邊感覺還比他小。」

還有人表示，「選男人是選有肩膀的，不是選年齡」、「姐姐成熟懂事、經濟獨立、大方得體、不吃醋、不查勤、不哭鬧，怎樣都是選姐姐啊」、「現在女生很會保養，加上飲食控制、運動，配上弟弟真的剛剛好。」不過，也有網友直呼，「姐弟戀的前提是，弟弟必須先學會承擔責任，不然最後也是失敗告終。」