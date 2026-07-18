獨／台中大雨！男子地檢署宿舍群鋸樹踩空　高處墜落慘死

新北市樹林警方昨天（17日）接獲民眾報案，指稱疑似有詐騙車手在台北市取得贓物後，搭車到四維路一帶需要警方協助。警方隨即趕抵，當場逮捕一名男子，藏有4塊價值1400萬的金塊，但無法解釋來源及用途，隨即帶回警局偵辦，而該名熱心阻止詐騙的民眾，是2年前才於中和分局退休的資深刑警。