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獨／台中大雨！男子地檢署宿舍群鋸樹踩空　高處墜落慘死

記者許權毅／台中報導

台中地檢署後方建築群一間宿舍今日傳出嚴重意外，一名男子疑似要撿拾樹枝時，不慎從高處墜落，當場身亡。鑑識小組已經在現場採證中。台中司法大廈建築群後方巷弄有多間平房，包含採尿室跟贓物庫等等，該處平房老舊，也有許多高聳樹木。今日下午台中市突然下起大雨，該名男子疑似正在撿拾樹枝等，雨勢突然降下來，導致男子不慎踩空墜落，當場身亡。

▲▼地檢署宿舍。（圖／記者許權毅攝）

▲台中地檢署後方宿舍傳出死亡案件，一名年約52歲男子。（圖／民眾提供）

▲▼地檢署宿舍。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中地檢署後方巷弄就是宿舍群。（圖／記者許權毅攝）

▲▼地檢署宿舍。（圖／記者許權毅攝）

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