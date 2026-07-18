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通報案例遭質疑真假　陸委會：典型對吹哨者潑髒水

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會日前通報2名員警赴中國大陸遭盤查，有媒體報導，基層員警質疑該案例真實性，還指2警在飯店內有「不正常行為」。對此，陸委會18日痛批，這正是典型對吹哨者進行潑髒水以轉移焦點的手法。

陸委會提到，近日通報遭留置盤查的兩名員警，1人為現職交通分隊小隊長，另1人為已退休的保二總隊警務員，「2人於6月24日11時5分入住泉州某民宿後，旋遭6、7名中共國安人員帶往第三地隔離偵訊，訊問時間於當日17時10分結束，隔離訊問時間長達6小時。」

陸委會指出，媒體報導以「基層員警」這種不負責任的泛稱，再夾帶沒有證據的指控「2名員警應在飯店內先有不正常行為才會遭盤查」，這正是典型對吹哨者進行潑髒水以轉移焦點的手法。

陸委會說，台灣司法警察人員赴中國大陸旅遊後遭中共情報系統留置盤查，已非首例。近年來包含調查局、警政署、移民署、海巡署等具司法警察身分，負責台灣海上治安防衛、國境管理、社會治安與特種安全維護的同仁，都已發生被留置盤查的具體案例，樁樁都是當事人親身經歷並挺身向政府提出示警。

陸委會強調，那種以「自己沒遇到就是造謠」，或是「當事人必有不法行為才被盯上」的指控，看起來與國台辦發言人「只要不從事違法犯罪活動就可以平平安安」、「台灣政府在惡意炒作、恐嚇民眾」的言論不謀而合，這是在幫助中共進行認知作戰、混淆視聽、洗白罪行。

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