無人機玩家怒吼禁航區「像病毒般擴散」　新增紅區拚7/24放寬

▲「313反不平等空域聯盟」號召無人機玩家赴交通部陳情抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

逾50名無人機玩家今（18 ）日集結交通部陳抗，質疑無人機禁限航區擴大，「像病毒般擴散」，影響合法飛行、訓練，怒吼「還我空拍權」。玩家也提出5大訴求，要求全面檢討現行禁限航區劃設機制。民航局宣布，禁航區將退回去年11月前的劃設區，今年6月新增23處禁限航區將採原則開放、演習等例外情況禁止。

「313反不平等空域聯盟」發言人張俊偉表示，玩家並非要求毫無限制開放空域，而是支持飛航安全，也支持合理管制，但希望政府建立一套安全、透明、公平、可受社會檢驗的無人機空域管理制度。

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張俊偉指出，近年無人機已廣泛應用於消防、地震救災、測繪、農業巡檢、教育訓練及影視拍攝等領域，成為政府積極發展的產業，但現行空域管理制度有許多值得檢討之處，聯盟提出5項訴求，包括建立完整公開透明的空域劃設規範、全面檢討現有禁限航區及紅區合理性、開放日出前30分鐘及日落後30分鐘合法飛行並推動法制化、重新檢視空域資訊公開與國家安全間的平衡，建立完整的異議、申訴、救濟與重新評估機制。

▲不滿禁限航區如病毒般擴大，超過50名無人機玩家赴交通部陳抗。（圖／記者李姿慧攝）

目前民眾只能看到禁飛結果，卻無法得知空域劃設的法律依據、風險評估、限制範圍，以及是否有定期檢討機制，張俊偉表示，政府應建立一致且透明的劃設標準，讓民眾了解「為什麼不能飛」。

針對禁限航區持續增加，張俊偉指出，近6年來禁限航區「像病毒一樣不斷成長」，主管機關應全面盤點所有限制空域，依比例原則重新檢討每一塊空域是否具有劃設必要性，部分沒有明顯國安敏感性或高度飛安風險的區域，卻被劃為紅區，已影響居民、飛行團體、教育訓練及產業活動。

此外，無人機玩家也要求開放自然人持有普通操作證，可在日落後、日出前30分鐘操作無人機，張俊偉表示，黃昏時段是高空攝影、影視拍攝、農業應用、測繪及巡檢的重要作業時間，只要操作人員具備合法資格、無人機配備適當燈光及識別設備，並符合安全條件，就應允許合法飛行。

▲無人機玩家赴交通部陳情抗議。（圖／記者李姿慧攝）

「313反不平等空域聯盟」也認為，國家安全不只是劃設紅區，更包括機敏資訊的管理。目前部分國家關鍵基礎設施位置直接公開於空域圖資，反而可能增加有心人士蒐集資訊的風險，建議主管機關重新檢討資訊公開方式，評估是否應模糊化或降低精度處理。

針對近期政府對關鍵基礎設施新增大範圍禁限航區，張俊偉表示，目前地方政府、公務機關提出需求後，民航局即直接劃設空域，缺乏完整管理機制。此次因大範圍圓形禁限航區引發爭議，才讓外界注意到相關問題，但這並非單一事件，而是6年來持續累積的現象，要求民航局建立公開透明的禁限航區劃設機制。

民航局無人機小組執行秘書耿驊今也出面接受陳情，他表示，經跨部會機關協調後，去年11月公布的圖資將恢復原有範圍，6月24日新增的23處禁限航區圖資也將由地方政府完成公告後，取消新增擴張部分，未來將採取「原則開放、例外禁飛」，僅在演習、重大活動或其他特殊情況下實施臨時限制，整體操作方式將與過去相近，待地方政府完成公告後，民航局將同步更新圖資，提供玩家查詢。

▲民航局無人機小組執行秘書耿驊(右)今代表出面接受陳情。（圖／記者李姿慧攝）

至於玩家提出開放日出前30分鐘、日落後30分鐘合法飛行的建議，耿驊表示，由於涉及《民用航空法》修法，若未來形成共識，民航局將依相關程序審慎評估，希望在兼顧飛航安全下，讓台灣遙控無人機飛得更安全，也飛得更安心。

據了解，跨部會機關研商後，決定恢復去年11月的禁限航區範圍，「紅區」從擴大的5公里回到原本的3公里範圍，今年6月後新增的23處「紅區」變回「綠區」，平日可以從事無人機活動，不需申請，但是演習、或天災有救災需求等重大事件，將禁止無人機活動，力拼7月24日起適用。

對此，張俊偉表示，民航局原本就有臨時空域劃設機制，跨年煙火、大型活動及大稻埕煙火等皆採臨時禁飛，因此關鍵基礎設施若因演習或特殊活動需要限制飛行，也應採臨時劃設，不必長期將禁限航區公開於網路，以降低關鍵基礎設施資訊外洩風險。