中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯癌油風波延燒，台中市長盧秀燕17日批行政院施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油等。對此，行政院發言人李慧芝今（18日）說明，7月1日食藥署跟台中市政府去中聯查廠，4日專家會議已表達中聯沒有復工可能，除非是同意復工前否則不會再去查廠，「4日專家會議都已經表達了中聯沒有復工的可能，為什麼台中市府急著5日要再去中聯？」

李慧芝昨表示，行政院有查廠、有流向、有下架。6月30日接獲通報後，第一時間衛福部即與台中市政府於7月1日共同查廠，相關稽核照片及記錄都在檔，台中市盧秀燕市長所謂「中央施壓不查廠」說法與事實不符，呼籲在野黨停止將食安操作為政治攻防工具。

李慧芝今受訪進一步說明，7月1日食藥署跟台中市政府去查廠後，7月4日食藥署舉行專家會議，當天台中市府也說，7月5日、就是隔天要再去查廠。但當時食藥署就表達，7月1日已經查過，若要再去查，除非是同意復工前，不然不會再去；且專家會議已表明中聯沒有復工可能，為什麼要去中聯？當時台中市府是回應，就是在同意復工前去查一下。

「我們不禁要問，7月4日專家會議都已經表達了中聯沒有復工的可能，為什麼台中市府急著7月5日要再去中聯？」李慧芝也再次強調，事實證明，有流向、有查廠、有下架，現在最重要的還是中央跟地方一起合作。