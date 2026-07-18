　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

▲▼ 行政院院會會後記者會。出席左起國發會主委葉俊顯、行政院發言人李慧芝、勞動部部長洪申翰 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陳家祥／台北報導

中聯癌油風波延燒，台中市長盧秀燕17日批行政院施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油等。對此，行政院發言人李慧芝今（18日）說明，7月1日食藥署跟台中市政府去中聯查廠，4日專家會議已表達中聯沒有復工可能，除非是同意復工前否則不會再去查廠，「4日專家會議都已經表達了中聯沒有復工的可能，為什麼台中市府急著5日要再去中聯？」

李慧芝昨表示，行政院有查廠、有流向、有下架。6月30日接獲通報後，第一時間衛福部即與台中市政府於7月1日共同查廠，相關稽核照片及記錄都在檔，台中市盧秀燕市長所謂「中央施壓不查廠」說法與事實不符，呼籲在野黨停止將食安操作為政治攻防工具。

李慧芝今受訪進一步說明，7月1日食藥署跟台中市政府去查廠後，7月4日食藥署舉行專家會議，當天台中市府也說，7月5日、就是隔天要再去查廠。但當時食藥署就表達，7月1日已經查過，若要再去查，除非是同意復工前，不然不會再去；且專家會議已表明中聯沒有復工可能，為什麼要去中聯？當時台中市府是回應，就是在同意復工前去查一下。

「我們不禁要問，7月4日專家會議都已經表達了中聯沒有復工的可能，為什麼台中市府急著7月5日要再去中聯？」李慧芝也再次強調，事實證明，有流向、有查廠、有下架，現在最重要的還是中央跟地方一起合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台女神捷運自拍紅到韓國　「沒人認出」上韓網新聞NO.1
超詭異堰塞湖！　溢流時間又提前
中職明星賽難離開大巨蛋！　蔡其昌揭殘酷現實
獨／台中地檢宿舍　男鋸樹墜落慘死
釜山飯店驚見「恐怖台灣味暗號」　一票破譯喊毛
快訊／3縣市「大雷雨警戒」　持續1小時
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕轟中央「施壓不查廠」被紀錄打臉　綠委：忙著甩鍋才上街頭

中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

蔣萬安舌戰綠營「中央驗了什麼？」　議員酸：市長職業倦怠了？

將取消柬埔寨來台免簽　林佳龍：柬挺中武統、大規模詐騙傷害台灣

抗議巴紐片面關閉我駐處　林佳龍：檢視天然氣採購採必要作為

總預算啟動朝野協商　藍黨團：媒宣費、首長特別費嚴格刪減或凍結

敦北大排今開工拼2029完工　議員籲將周邊居民生活影響降至最低

王世堅入陣助拳　沈伯洋：他敢言直諫「強大競選團隊都需要」

因毒油案站上新高度？　蔣萬安籲王世堅、沈伯洋、蘇巧慧監督中央

卓榮泰強調中央沒蓋牌　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

盧秀燕轟中央「施壓不查廠」被紀錄打臉　綠委：忙著甩鍋才上街頭

中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

蔣萬安舌戰綠營「中央驗了什麼？」　議員酸：市長職業倦怠了？

將取消柬埔寨來台免簽　林佳龍：柬挺中武統、大規模詐騙傷害台灣

抗議巴紐片面關閉我駐處　林佳龍：檢視天然氣採購採必要作為

總預算啟動朝野協商　藍黨團：媒宣費、首長特別費嚴格刪減或凍結

敦北大排今開工拼2029完工　議員籲將周邊居民生活影響降至最低

王世堅入陣助拳　沈伯洋：他敢言直諫「強大競選團隊都需要」

因毒油案站上新高度？　蔣萬安籲王世堅、沈伯洋、蘇巧慧監督中央

卓榮泰強調中央沒蓋牌　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

摔車休養2週潘威倫現身明星賽！與王建民並肩　笑談何時返投手丘

台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

牙醫激戰太鼓女師37次！她控性侵被偷拍　全裸組腳架露餡慘了

最強招財法「明天錢包曬太陽」　命理師笑喊別做：怕下半年賺爆

中聯大豆油爆苯駢芘超標！　台南急抽驗25件油品違規就下架

驚悚瞬間！機車橫越馬路被賓士撞飛　女騎士甩半空重摔昏迷

出道10年戶頭僅2萬！羅正親「沒看合約簽10年」　解約慘賠2.5億

義11歲女童「長髮遭排水孔吸入」！　下秒被扯入泳池底溺斃

終於找到了！《魯冰花》神隱導演楊立國主動現身　隔37年感動大合體

蔡瑞雪玩迪士尼穿超辣！深V「包不住上圍」深溝全看光 轉身被拍裸背

【魔性的節奏】陽台冒出「迷途變色龍」跳恰恰！前前後後動作超喜感

政治熱門新聞

王世堅拋出震撼彈！宣布「加入沈伯洋競選團隊」

癌油延燒！宜蘭縣昨爆新批號　卓榮泰：未見其他縣市用心查察

盧秀燕指中央施壓不要查廠　行政院轟：勿將食安操作為政治攻防

盧秀燕轟毒油案中央施壓不准查　號召725上凱道

毒油案卓榮泰致歉　羅友志曝2關鍵人物

盧秀燕要上凱道戰食安　他曝台中「8年僅稽查出包廠商1次」：笑話

簡舒培酸蔣萬安台北佀廣洋　北市府籲：向基層同仁道歉

吳崢道歉！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎

凌濤批沒中心思想　柯文哲：綠想弄死我、藍有人黑我

被蔣萬安嗆「索資佛地魔」　簡舒培轟霸凌：根本是台北版佀廣洋

幕後／毒油案吳崢一句話道盡執政黨態度　蔣萬安高聲號召民眾上街

快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

今年國慶晚會在新北、焰火在台東舉辦

沈伯洋酸蔣萬安雙標　北市府回擊：立委2年0質詢食安議題

更多熱門

相關新聞

卓榮泰強調中央沒蓋牌　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

卓榮泰強調中央沒蓋牌　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

中聯致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安昨串聯藍白陣營，號召民眾725上街表達不滿。行政院長卓榮泰今（18日）強調，中央沒有蓋牌，蓋牌的是中聯。蔣萬安說，行政院6月就接獲通報，到7月6日院長才出來發表意見；而且在7月3日行政院食藥署的記者會，是選擇蓋牌、不願意公布下游業者的名單。

癌油風暴「只有中聯蓋牌」　卓榮泰：下周通過食安法修法

癌油風暴「只有中聯蓋牌」　卓榮泰：下周通過食安法修法

癌油延燒！宜蘭縣昨爆新批號　卓榮泰：未見其他縣市用心查察

癌油延燒！宜蘭縣昨爆新批號　卓榮泰：未見其他縣市用心查察

盧秀燕指中央施壓不要查廠　行政院轟：勿將食安操作為政治攻防

盧秀燕指中央施壓不要查廠　行政院轟：勿將食安操作為政治攻防

為中聯案開便當會談人事？　府、院澄清：相關報導並非事實

為中聯案開便當會談人事？　府、院澄清：相關報導並非事實

關鍵字：

行政院李慧芝

讀者迴響

熱門新聞

Lulu進小巨蛋遭趕！

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

小甜甜被洗版狂轟　「絕不退讓」行車記錄器影片刪了

季辛格：台灣有事恐比大蕭條嚴重

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面