蔣萬安舌戰綠營「中央驗了什麼？」　議員酸：市長職業倦怠了？

▲台北市議員顏若芳 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波持續延燒，台北市長蔣萬安近日在議會總質詢時舌戰民進黨議員，昨更跳出來串聯藍白陣營，號召民眾725上街表達不滿。議員顏若芳質疑，蔣萬安整天要台北市議員關心中央、關心其他縣市，「是不想當台北市長了？台北市長當膩了？」林延鳳也質疑，蔣萬安現在面對議員的質詢，只剩下咆哮以及轉移焦點。

顏若芳表示，蔣萬安今天出席開工儀式時，被媒體問及昨質詢餐飲衛生管理評核及台北市苯駢芘抽驗0次回覆時，又再次跳針，還質疑她對賴清德總統沒開國安會議「怎麼沒有說過一句話」？

「蔣萬安整天要台北市議員關心中央、關心其他縣市，到底是不想被監督，還是不想當台北市長了？」顏若芳說，這讓她很擔心蔣市長的狀況，是不是對台北市長的職位職業倦怠了？

顏若芳說，蔣萬安面對自己市政本務的質疑，能躲就躲、能扯就扯，而且還一直去要台北市議員去質疑高雄、質疑中央，「我真的想問問蔣萬安是不是真的台北市長當膩了？想要回鍋立法委員監督中央？還是想代替柯志恩去參選高雄市長？」

林延鳳指出，蔣萬安現在面對議員的質詢，只剩下咆哮以及轉移焦點、問A答B。蔣萬安到目前為止，對於他自己超過兩年的時間沒有主持過食安會議，以及台北市4年來沒有驗出致癌油品含「苯駢芘」問題，都沒有告訴社會大眾答案，現在還要號召民眾上街頭，正當性又在哪邊？

何孟樺則質疑，市府早在7月2日就獲中央與台中的通知，知道南僑油脂有應通報未通報的情況。但直到6日，才開始追查下游油品去向；8日才公佈第一批下游廠商資料，其後又過了快一週，才再次追查下游，「批評蓋牌的不是別人，就是蔣萬安市長自己！」