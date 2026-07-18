將取消柬埔寨來台免簽　林佳龍：柬挺中武統、大規模詐騙傷害台灣

▲外交部長林佳龍。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

外交部昨宣布，自今年8月1日起停止目前柬埔寨國民適用有條件式免簽（TAC）及「觀宏專案」等各項入境我國的便利措施。對此，外交部長林佳龍今（18日）表示，柬埔寨政府這幾年來扈從中國，扭曲所謂的一個中國，甚至支持武統，已經傷害到我們國家的主權，且柬埔寨大規模的詐騙，對我們國家造成傷害，基於對等的原則，「我們先停止給予柬埔寨特殊待遇，我們也希望柬埔寨面對，跟台灣諮商，重新檢討台柬關係」。

外交部說明，因柬國政府長期並未以平等互惠方式回應我國善意，更屢次公開配合中國發表貶抑我國主權甚至隱含支持中方武統的不當聲明，損害我國國家尊嚴及人民情感。另考量近期諸多跨國重大詐騙案件也與柬埔寨有關，相關負面發展不僅引起我國國內各界及民眾高度重視與嚴重關切。因此，外交部決定停止對柬國適用上述簽證便利措施。

林佳龍今受訪時表示，外交是基於平等互惠的雙邊關係。台灣政府給予一些國家免簽或像是觀宏專案的便利，但柬埔寨並未相對平等互惠地對待台灣。

林佳龍直言，特別是柬埔寨政府這幾年來扈從中國，扭曲所謂的一個中國，甚至支持武統，已經傷害到我們國家的主權，還有人民的安全。

林佳龍也提到，柬埔寨大規模的詐騙，對我們國家造成傷害，這個我們也要進行交涉。基於對等的原則，「我們先停止給予柬埔寨特殊待遇，我們也希望柬埔寨面對，跟台灣諮商，重新檢討台柬關係」。

林佳龍強調，還是希望台柬能夠基於平等互惠，促進人民之間友善的來往，這對柬埔寨的發展其實非常重要，「我們不可能片面接受他們用這種扭曲一中、支持武統的作為，來傷害我們的國家利益」。

