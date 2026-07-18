盧秀燕轟中央「施壓不查廠」被紀錄打臉　綠委：忙著甩鍋才上街頭

▲食藥署澄清中央並未施壓不查廠、不要公布流向、不要下架。（圖／食藥署提供）



記者杜冠霖／台北報導

中聯致癌油事件延燒，台中市長盧秀燕指控中央施壓地方「不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油」，被衛福部公布稽核紀錄打臉。民進黨今（18日）表示，中央絕對有查廠、絕對有公布流向、絕對有依法下架問題油品，公文、會議紀錄，甚至台中市黃副市長7月9日在行政院會中的發言，都足以證明。綠委陳培瑜表示，為了掩蓋藍營縣市的失職與藍友友油品廠商的罪行，國民黨都在忙著甩鍋，這也才是藍白要上街頭的真正原因。

盧秀燕痛批毒油事件爆發至今，中央政府不僅不思檢討，甚至數度施壓地方政府，要求「不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油」，甚至批評地方政府查緝太快，種種護航行徑已讓民怨達到沸點。她也表態，將響應台北市長蔣萬安號召，7月25日上街抗議致癌油。

食藥署提出三大澄清，7月1日已與台中市食安處共同查廠，稽核照片及紀錄皆有檔案，絕非「中央施壓不查廠」。至於流向，食藥署表示，彙整地方資料並進行交叉比對，立即在官網建立專區公布，提供產品流向及相關資訊，讓民眾可查詢。另外，7月2日起陸續要求各層產品下架，7月9日已宣布4至6月油品全面預防性下架，絕非「中央要求不要下架」。

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對於盧秀燕指控，民進黨表示，中央絕對有查廠、絕對有公布流向、絕對有依法下架問題油品，公文、會議紀錄，甚至台中市黃副市長7月9日在行政院會中的發言，都足以證明中央依法處理、積極應變。

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民進黨質疑，反觀身為地方主管機關首長的盧秀燕，為了政治操作，不惜扭曲事實、轉移焦點。既然一再批評中央，為何面對外界質疑8年只抽驗中聯油1次，至今仍未說明？

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民進黨指出，食安攸關全民健康，需要中央與地方共同把關。中央會持續依法行政、依法究責；也請盧秀燕不要只忙著政治操作，先把地方政府該盡的食安把關責任說清楚。

陳培瑜說明，根據《食安法》，中央與地方各有職責，中央負責制定規則、建立食品追溯系統、邊境控管，縣市政府負責抽驗、稽查與下架。但台中市府4年來竟然只抽驗1次中聯油品，最後一次抽驗已是2年前。台北市府同樣螺絲掉滿地，過去竟然沒將苯駢芘列入抽驗項目。作為食安會議的召集人，蔣萬安15次缺席11次。

陳培瑜指出，與此同時，高雄市府已經查廠6次、抽驗18次，一對照就顯現出盧秀燕、蔣萬安的失職，竟然還敢「惡人先告狀」，號召人民上街。

對於盧秀燕說法，陳培瑜表示，為了掩蓋失職，盧秀燕甚至造謠中央施壓不查廠、不公布流向、不下架，馬上被打臉，其實早在6月30日接獲通報隔天，衛福部就跟台中市府一起查廠、食藥署彙整縣市政府資料後公開產品流向、中聯4-6月油品與相關產品也在7/10前全部下架。

陳培瑜表示，更可惡的是，國民黨還把衛福部與食藥署8~12月的業務費預算全部刪掉。要你趕快查案，卻又不給經費。為了掩蓋藍營縣市的失職與藍友友油品廠商的罪行，國民黨都在忙著甩鍋、栽贓、轉移焦點，這也才是藍白要上街頭的真正原因。

