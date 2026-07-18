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義消救災先練好體能！南消六大推系統訓練　2個月成效明顯

▲台南市消防局第六救災救護大隊推動義消健身訓練，強化救災所需肌力及身體穩定性。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六救災救護大隊推動義消健身訓練，強化救災所需肌力及身體穩定性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

救災現場瞬息萬變，充足體能是保護民眾、也保障消防人員自身安全的重要基礎，台南市消防局第六救災救護大隊推動義消健身訓練課程，依照每名義消人員的身體狀況，量身規劃重量訓練、核心肌群強化及功能性體能訓練，經過2個月規律訓練，義消人員肌力、肌耐力及身體穩定性均明顯提升。

▲台南市消防局第六救災救護大隊推動義消健身訓練，強化救災所需肌力及身體穩定性。（記者林東良翻攝，下同）

第六救災救護大隊表示，消防人員執行火災搶救、搬運救災器材及傷患救援時，經常需要在高溫、高壓及複雜環境下長時間作業，對肌力、心肺耐力及身體協調能力都是極大考驗，因此特別透過專業教練指導，建立規律且系統化的體能訓練。

訓練內容依據每名義消人員的體能及身體狀況調整，除了重量訓練，也著重核心肌群、身體穩定度及功能性動作，逐步提升肌力、肌耐力、心肺功能與肢體協調能力，打造更符合消防勤務需求的體能基礎。

第六救災救護大隊大隊長王騰毅表示，經過2個月持續且有系統的訓練後，義消同仁的體能表現均有明顯進步，不僅核心肌群更加穩定，肌力、肌耐力及整體身體素質也同步提升，體態更加健全。

▲台南市消防局第六救災救護大隊推動義消健身訓練，強化救災所需肌力及身體穩定性。（記者林東良翻攝，下同）

王騰毅指出，義消人員面對高強度救災救護勤務時，更能展現充沛體能及穩定應變能力。訓練也讓大家深刻體認，良好體能不只是完成消防勤務的重要後盾，更是保障自身安全、提升救災效率及守護民眾生命財產的基礎。


消防局長楊宗林表示，義勇消防人員是消防勤務不可或缺的重要夥伴，平時積極投入救災、救護、防火宣導及各項協勤工作，災害發生時，更是第一時間投入救援的重要戰力。

▲台南市消防局第六救災救護大隊推動義消健身訓練，強化救災所需肌力及身體穩定性。（記者林東良翻攝，下同）

楊宗林指出，此次規劃符合消防實務需求的肌力與體能訓練，除能提升義消人員的身體機能及勤務表現，也能降低執勤及訓練過程中的運動傷害風險，讓義消以更安全、更充足的體能迎接各項挑戰，為未來執勤奠定紮實基礎。

市長黃偉哲表示，義勇消防人員秉持無私奉獻精神，長期投入守護市民生命財產安全。消防救災環境瞬息萬變，除須接受完善且專業的訓練，更需要具備良好體能、充足肌力及強健核心，才能在高壓、高風險的救援環境中維持最佳戰力。

▲台南市消防局第六救災救護大隊推動義消健身訓練，強化救災所需肌力及身體穩定性。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，市府將持續支持消防局充實義消人員防護裝備、精進專業訓練及強化體能養成，攜手打造更安全、更具韌性的消防救援團隊，共同守護市民生命財產安全。

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義消救災體能南消

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