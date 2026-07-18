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曾硬槓大陸前首富！貴州官員10年後落馬

記者蔡紹堅／綜合報導

前貴州省政府副秘書長、貴州省市場監督管理局黨組成員徐劉蔚近日因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。徐劉蔚10年前曾擔任丹寨縣縣長，並在一場會議上「硬槓」大陸前首富、萬達董事長王健林，要求對方在當地的投資獲利一分都不能帶走。

▼徐劉蔚10年前曾擔任丹寨縣縣長。（圖／翻攝微博）

▲▼曾硬槓大陸前首富！貴州官員10年後落馬。（圖／翻攝微博）

徐劉蔚10年前「硬槓」王健林的影片在他落馬後瘋傳，影片拍攝於2014年，在萬達集團與丹寨縣的扶貧座談會上，徐劉蔚表示，「萬達在這裡所有投資的產業，利潤都不帶走，全部注入萬達基金，由政府監管，按普惠性原則分配。」

王健林聽了之後似乎不太滿意，當場回嗆，「不如我每年固定給你 5 個億，你自己去分得了。」

事實上，該影片早在10年前就曾瘋傳過，當時許多網友大讚徐劉蔚為民請命，但也有人批評他不懂經濟。

▼大陸前首富、萬達董事長王健林。（圖／翻攝微博）

▲▼曾硬槓大陸前首富！貴州官員10年後落馬。（圖／翻攝微博）

不料，10年後，已經升官了的徐劉蔚卻傳出落馬，貴州省紀委監委16日表示，貴州省市場監督管理局黨組成員徐劉蔚涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示：徐劉蔚，男，漢族，1982年6月生，湖北紅安人，中國人民大學碩士研究生學歷，經濟學碩士，中共黨員。

徐劉蔚長期在貴州省工作，早年在省政府辦公廳任職，後歷任貴州省丹寨縣委常委、常務副縣長，丹寨縣縣長，畢節市副市長， 貴州省文旅廳副廳長，貴州省政府副秘書長等職。

值得注意的是，就在上周7月10日，貴州省人民政府發出任免通知，徐劉蔚不再擔任貴州省人民政府副秘書長職務，說明他在落馬前已調任新職。

▼徐劉蔚生於1982年，2014年擔任縣長時才32歲。（圖／翻攝微博）

▲▼曾硬槓大陸前首富！貴州官員10年後落馬。（圖／翻攝微博）

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