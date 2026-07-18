烏克蘭370架無人機狂炸！　俄物流中心「7夜班工人亡」24傷

▲ 烏克蘭先前派無人機空襲俄羅斯煉油廠。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯官員指控，烏克蘭18日凌晨出動逾370架無人機空襲，擊中坦波夫州（Tambov）柯托夫斯克（Kotovsk）的「野莓」（Wildberries）電商物流中心，造成7名夜班工人罹難、24人輕重傷。

《法新社》報導，坦波夫州州長佩爾維紹夫（Evgeny Pervyshov）表示，「敵方無人機擊中野莓物流中心，造成7名夜班員工身亡」，「根據初步消息，另有24人受傷。」

「野莓」隨後聲明證實，旗下位於坦波夫州柯托夫斯克及莫斯科州埃列克特羅斯塔爾（Elektrostal）的物流設施皆遭襲，柯托夫斯克的火勢已獲控制，埃列克特羅斯塔爾仍有消防人員持續灌救。

370架無人機大多被攔截

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）則透過官方平台MAX發文表示，多數無人機在很遠的距離就被防空部隊攔截，另有64架在逼近莫斯科時被摧毀。

俄羅斯此前則於17日鎖定烏克蘭南部黑海沿岸，以無人機及飛彈密集打擊敖德薩（Odesa）與南方城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），造成3人死亡。

俄軍轟炸黑海港口、外籍船隻 烏克蘭反擊

其中一艘外籍船隻在尼古拉耶夫港遭襲，船上2名烏克蘭人罹難，另有一名男子在敖德薩的攻擊中喪生；還有一艘馬紹爾群島籍船隻在敖德薩地區港口中彈起火，17名船員雖全數撤離，仍造成4人受傷。

烏克蘭港務管理局16日指出，俄軍光是7月以來已多次轟炸港口及民用船隻，累計造成11人死亡，包括港口工人與外籍船員。業界分析人士指出，持續攻勢已導致糧食出口部分停擺，港口穀物收購作業幾乎全面中止。

烏克蘭對此也展開反擊，17日再度在黑海襲擊12艘俄羅斯船隻。指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）表示，本月在亞速海及黑海被烏方擊中的俄船累計已達159艘。