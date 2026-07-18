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義11歲女童「長髮遭排水孔吸入」！　下秒被扯入泳池底溺斃

記者王佩翊／編譯

義大利驚傳泳池奪命意外，一名11歲女童隨家人前往海灘度假村旅遊，然而她在游泳池戲水時，長髮意外遭到池底的排水孔捲入，強大的吸力將她整個人拖入水底。儘管一旁泳客見狀隨即試圖救人，但因頭髮完全被纏住，根本拉不動。女童失去意識被救出後，隨即被送往醫院搶救，但最終仍在院內宣告不治。

室內避暑卻遇死神！11歲女童「長髮遭強吸」扯不開

根據《鏡報》報導，這名來自米蘭的11歲女童15日與家人一同前往倫巴底大區（Lombardy）塞斯特里萊萬特（Sestri Levante）德斯卡爾佐步道（Descalzo promenade）一處海灘度假村度假。

由於海灘氣溫炎熱，女童為了避暑，進入一個水深較淺的室內小型泳池玩耍。沒想到在戲水過程中，女童的頭髮因意外靠近泳池的排水孔，吸水管強大的拉扯力道瞬間吸住她的頭髮，並將她整個人拖入水底。

目擊民眾見狀立刻一擁而上試圖將女童拉出水面，然而因為女童的所有頭髮都已經被牢牢吸入，眾人不管怎麼用力拉扯都無濟於事。

救出時已無呼吸心跳 重度昏迷數日宣告不治

數分鐘後，救護人員趕抵現場，這才合力將受困女童從吸水閥中解脫，但此時女童早已失去意識。醫護人員當場施以心肺復甦術，但女童完全沒有任何反應。

女童隨後被一架醫療直升機載往熱那亞（Genoa）的加斯利尼兒童醫院（Gaslini Children's Hospital）加護病房搶救，但最終仍身亡。

3個月5童慘死泳池！義大利政府震怒急管制

根據義大利媒體Sky TG24報導，警方目前已對這起悲劇展開全面調查，除了扣押該泳池並進行內部檢查、釐清頭髮究竟是如何被捲入之外，也已經對當時在場協助救人的目擊者完成筆錄，同時也將對女童母親展開調查。

警方指出，「在過去短短3個月內，就有多達5名未成年人慘死在游泳池中。我們需要極其嚴格的紀律與規範，同時家長也必須更加謹慎，絕對不能讓孩子單獨留在水中。」

 
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