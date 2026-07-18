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全台2155名羽球好手齊聚台南　藝群成大羽球公開賽熱戰5天

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣暑假大型羽球盛事熱血開戰！成功大學主辦「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」，15日至19日在成大新建游泳池暨球類場館4樓舉行，吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的激烈對決，18日由成功大學副校長陳玉女與藝群醫美集團董事長王正坤共同主持開幕式。

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

今年賽事由藝群醫美集團冠名贊助，以「2026藝群成大羽球公開賽」之名登場。來自全台大專院校、高中職、社會組及校友選手同場較勁，參賽人數達2155人，持續寫下成大羽球公開賽的重要紀錄。

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

成大羽球公開賽創辦至今已邁入第33屆，是全台歷史悠久且具規模的校園公開羽球賽事之一，每年吸引全國羽球好手參與，不僅提供選手切磋球技的競技舞台，也成為羽球愛好者交流的重要平台。

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

近年賽事規模持續擴大，參賽人數屢創新高，已成為台灣暑假具代表性的羽球盛會之一。今年賽事連續進行5天，各組選手在球場上全力揮拍，展現速度、耐力及團隊默契。

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團已連續4年冠名支持成大羽球公開賽，由董事長王正坤率領企業投入校園體育發展。王正坤身為成功大學校友，曾任成大醫院皮膚科醫師，現為成功大學管理學院兼任副教授，長期關注母校發展，並以實際行動支持青年學子及體育活動。

王正坤表示，羽球除了能夠強身健體，也有助鍛鍊大腦。打球過程中必須持續觀察、判斷及反應，同時預測球路、快速決定殺球、吊球或挑球，並結合手眼協調、身體平衡及心肺功能，對執行功能、反應速度與工作記憶都有相當程度的刺激。

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤指出，雙打比賽還需要選手觀察隊友及對手動向，記住對手習慣並即時調整策略，因此羽球是結合體能與腦力的運動。他平時也經常打羽球，藉此維持體能及反應敏捷度。

王正坤具有企管博士及皮膚科專科醫師背景，現任台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團董事長，並在長榮大學博士班講授品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA企管碩士班教授連鎖品牌經營管理，也在成大醫院教授美容醫學逾20年。

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團旗下目前擁有1家Dr.藝群保養品公司及22家藝群醫美診所，服務據點分布台灣各縣市。集團近年持續投入企業社會責任，除支持體育運動，也長期參與教育、醫療及公益活動。

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團表示，健康、美麗與運動相輔相成，支持校園體育發展不只是企業回饋社會，也是一項培養下一代的重要投資，期待透過賽事鼓勵更多青年投入運動，未來持續在國內外舞台發光發熱。

▲「第33屆2026藝群成大羽球公開賽」吸引全台2155名選手齊聚台南，展開為期5天的競技。（記者林東良翻攝，下同）

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