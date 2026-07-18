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媲美秋葉原！高雄車站2300坪地下街開幕　50品牌吸動漫迷朝聖

▲▼高雄駅一番街開幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄車站地下商場「高雄駅一番街」今日正式開幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

動漫迷嗨了！高雄捷運R11高雄車站地下商場「高雄駅一番街」今（18）日正式完成南、北站商場串連，總計2300坪複合式商業空間，是全台最具規模的動漫主題地下街，集結超過50家品牌進駐，提供動漫、玩具、餐飲等服務，宛如日本秋葉原，勢必吸引動漫迷朝聖一波。

高雄捷運公司攜手墨凡公司，在R11高雄車站地下商場打造2300坪的複合式商業空間，今日開幕活動由高雄市長陳其邁、高雄捷運公司董事長楊岳崑及墨凡公司總經理薛浚鴻共同出席，見證高雄車站商業空間全面啟動的重要時刻。活動中同步公開高捷全新打造的5座蜜柑站長FRP雕像，正式進駐R11高雄車站擔任迎賓大使。

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▲蜜柑站長FRP雕像。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蜜柑站長FRP雕像。（圖／記者許宥孺翻攝）

市長陳其邁表示，高雄駅一番2年多前開幕、安利美特等品牌率先進駐時，外界對ACG(動畫、漫畫、電子遊戲)商業聚落能否長期發展仍抱持觀望態度，但短短2年已有超過50個品牌進駐，成為南台灣最具代表性的動漫文化聚落，也讓每位動漫愛好者都能在這裡找到屬於自己的舞台與回憶。他以聖鬥士星矢經典台詞「燃燒吧！小宇宙！」，笑稱每人心中都有一份熱愛與夢想，而一番街正是一處讓人重溫青春、實現夢想的好地方。

▲▼高雄駅一番街開幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼嘆息之壁未來將開放收藏家申請展出玩具。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄駅一番街開幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄捷運董事長楊岳崑表示，試營運期間，運量數據顯示，高雄捷運R11高雄車站今年上半年每日平均運量、較去年同期增加1075人次，比三鐵共構的R16左營站還多，成長量能位居紅橘線各站冠軍，而日運量排名超越巨蛋站，穩居亞軍，僅次於R16左營站，顯示站內商業空間設定主題，是可以帶來運量，而運量又帶來商機。

「高雄駅一番街」以ACG動漫文化為特色，匯聚動漫專賣、玩具、租格寄賣等特色商店，並提供特色餐飲服務，打造南台灣具代表性的動漫文化聚落。值得一提的是，全臺首創設置於捷運站內、提供玩具收藏展示的「嘆息之壁」，未來將開放收藏家申請展出，打造玩家交流與創意展示的新平台。配合商場全面啟動，7月18日至19日將推出數位集章、主題市集、Coser活動及多項限定企劃。

▲▼高雄駅一番街開幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲商場還有動漫主題餐飲。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄駅一番街開幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲初音未來主題周邊。（圖／記者許宥孺翻攝）

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