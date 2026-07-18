快訊／雨區擴大　17縣市大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對17縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日台中以南、南投、宜蘭、花蓮、澎湖地區及北部、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防積水。

大雨特報

影響時間：18日下午至19日

＊大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區、澎湖縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，未來天氣變化分兩階段，下周一之前環境偏西南風，各地水氣多，南海一帶有雲簇順著西南風輸送到台灣，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，可能有局部大雨機會，其他地區多雲到晴，午後中部以北、各地山區有局部短暫雷陣雨且有局部大雨。

氣象署表示，尤其明後兩天中部以北山區也有短延時豪雨的機會，清晨至上午中部也有零星短暫陣雨。

溫度部分，未來一周沒有降雨時高溫炎熱，靠近中南部近山區，以及大台北盆地、花蓮縱谷都可能出現36度以上高溫。



資料來源：氣象署