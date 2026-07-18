黃偉哲化身超級銷售員！台南芒果北上桃園　13家農產品牌限時展售

▲台南市長黃偉哲化身超級銷售員，在桃園遠百熱情推廣台南當季芒果及特色農產。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

盛夏芒果飄香，台南市政府18、19日連續2天在桃園遠百舉辦「香約遠百 台南夏日芒果祭」快閃活動，集結13家台南特色農產品牌，將當季芒果、百香果、香蕉、蜂蜜及各式農產加工品直送北台灣，市長黃偉哲也化身「超級銷售員」，親自向民眾推薦台南優質農產，邀請消費者以實際行動支持農民。

黃偉哲表示，台南近年透過優質農特產品推動城市外交，日前市府贈送頂級芒果給韓國友誼城市學生，引發熱烈迴響，也成功透過在地鮮果拉近國際城市間的距離。

黃偉哲指出，今年台南芒果產量雖然增加，但因海內外市場需求強勁，銷售成績及價格不減反增，外銷市場更拓展至英國、法國、日本、韓國及新加坡等國家，顯示台南芒果品質深獲國內外消費者肯定。

黃偉哲強調，能夠外銷國際的頂級果品，更應優先讓國內消費者品嚐，因此特別將優質農產帶到消費力旺盛的桃園遠百，讓北部民眾不必舟車勞頓，也能直接選購新鮮香甜的台南芒果。

黃偉哲說，台灣每2顆芒果就有1顆產自台南，近年更有不少外國貴賓及韓國藝人在社群平台公開稱讚。此次北上展售除了當季芒果，現場也推出百香果、香蕉、優質蜂蜜及多項精緻農產加工品，無論喜愛新鮮水果或養生點心，都能一次購足。

農業局指出，活動邀集新化果菜市場、台南市左鎮區農會、翁仕傑食品行、吳家虱目魚、林桑鴨蛋、蜜芝館勝利養蜂、合口味肉品、溫噹噹果園、劉蓮忘返農場、玉井之門、南化區農會、儀和行及大水缸酸梅湯等13家在地業者參與，展售品項相當豐富。

「香約遠百 台南夏日芒果祭」於18日至19日，每日上午11時至下午6時，在桃園遠百1樓戶外廊道舉行，讓北台灣消費者近距離認識台南特色農產，感受南台灣盛夏的鮮甜滋味。

活動現場也安排「金芒食刻」體驗，由與會貴賓將左鎮區農會芒果布丁搭配新鮮芒果丁，呈現台南芒果結合農產加工的創新風味及多元魅力。

現場並舉行公益捐贈儀式，在黃偉哲見證下，遠東百貨桃園店捐贈台南芒果給「桃園市親子教育協會－青青小衛星、大勇小衛星」等弱勢兒少團體，透過政府、企業及民間攜手合作，將台南農產化為關懷社會的溫暖力量。

遠東百貨股份有限公司商品部副總經理陳佑任、遠東百貨桃園店長張埕溢及台南市農產運銷股份有限公司總經理楊弘義等人，也到場共襄盛舉，攜手推廣台南優質農產。