彰化上午飆35.8度午後突降暴雨　民眾淋成落湯雞：以為又有颱風

記者唐詠絮／彰化報導

氣象署今日針對台北、新北、彰化、花蓮發布橙色燈號，警告連續36度高溫，彰化市進德路上午測得35.8度高溫，高居全台第4熱，民眾中午忙著躲烈日，下午1時許天空竟瞬間烏雲密布、隨即颳起強風暴雨，不少人措手不及，當場淋成落湯雞，直呼：「以為颱風提前來了！」

▲彰化午後飆大雨，民眾來不及拿傘淋成落湯雞。（圖／民眾提供）

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▲彰化午後飆大雨。（圖／民眾提供）

中央氣象署表示，今日受西南風影響，南部地區全天有不定時陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，但午後熱對流旺盛，大台北及山區亦有局部大雨機率。彰化地區上午高溫炎熱，除彰化市外，埔心鄉也測得35.6度高溫，未料下午1時20分左右突下大雨，雨勢很快從北彰一路蔓延到南彰，員林市也於下雨1時30分左右開始下起大雨，機車族被迫停靠路邊穿雨衣，行人則紛紛躲進騎樓。

▲彰化午後飆大雨，民眾來不及拿傘淋成落湯雞。（圖／民眾提供）

氣象署指出，今日各地高溫普遍達32至35度，大台北盆地、彰化及花蓮縱谷因地理環境，有局部36度以上極端高溫機率，紫外線指數亦達過量至危險等級，民眾外出務必防曬補水。

此外，西南風偏強，彰化以北、恆春半島及離島沿海，可能出現平均風6級或陣風8級以上強陣風，氣象署提醒海上活動與空曠地區民眾提高警覺民眾午後外出應隨身攜帶雨具，並隨時留意最新氣象資訊，以策安全。

▲彰化下起豪大雨。（圖／民眾提供）