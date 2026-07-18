男倒廟廟後猝死！嘉義暖警載家屬相驗　還幫付喪葬費

▲嘉義一名男子因心血管疾病死亡，然其家屬經濟困難無法負擔喪葬費用，一名員警自掏腰包分擔部分喪葬費用。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義市西區萬善宮後方昨(17)日一名58歲莊姓男子被發現倒臥路旁，救護人員到場確認已明顯死亡，檢警相驗後確認死因為心血管疾病，家屬對死因沒有意見。不過，處理案件的員警得知家屬經濟困難後，不僅一路協助處理後事，更主動表示願意分擔部分喪葬費用，暖心善舉曝光後，引發網友大讚。

警方表示，昨日上午11時34分接獲報案，指嘉義市西區世賢路三段與上海路口、萬善宮後方有人路倒。經查，死者為58歲莊姓男子，救護人員檢視後已無生命徵象，因此未送醫，警方隨即通知其哥哥到場確認身分，並報請嘉義地檢署相驗。檢警相驗發現，莊男死因為心血管疾病，排除外力介入，家屬對相驗結果沒有異議，全案依法完成相驗程序。

據了解，莊男平時與家人互動不多，其哥哥目前經濟狀況不佳，又曾遭遇車禍，無力負擔喪葬費用。到場協助的車店里里長馬鳳凰事後在臉書分享，負責處理案件的李姓員警見遺體曝曬在烈日下，先以衣物覆蓋遺體；完成筆錄後，又因莊男哥哥騎乘機車，主動開車載他前往殯儀館辦理相驗。

馬鳳凰表示，李姓員警得知家屬經濟拮据後，還主動表示願意自掏腰包協助部分喪葬費用，讓她相當感動。雖然後續喪葬事宜已由她協助處理，但仍希望透過貼文讓更多人看見警察溫暖的一面。貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「功德無量」、「謝謝熱心警察」、「社會需要更多這樣的溫暖」、「真正的人民保母」、「令人感動的善舉」。