搭捷運「特殊技能一幕」超震撼　大票人秒懂：搭久了就會了

▲許多人搭捷運，都練出「不用扶把手」就可站穩的神技。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

天天搭北捷練出神技！一名網友表示，日前搭乘台北捷運時，發現車廂內許多乘客即使沒有扶拉環，仍能穩穩站著滑手機，讓他驚呼「這是台北人的特殊技能嗎？」貼文曝光後，網友笑稱，天天通勤早已練出平衡感，還有人幽默表示「腳下凝聚查克拉」、「搭久了吸盤就長出來了」。

一名網友在Threads貼出車廂照片，只見當時捷運內擠滿乘客，許多人低頭滑手機、背著包包，雙手都沒有扶住任何東西，卻能隨著列車前進保持平衡。原PO進一步讚嘆，畫面是第一節車廂最前面，四周完全沒有能扶的地方，但大家仍能站穩且低著頭滑手機，讓他感到十分震撼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一幕超震撼！網笑：腳上吸盤長出來了

底下網友紛紛笑回，「這個不用喔，捷運要準備煞車的時候，只要稍微蹲低就可以穩住了，現在連搭公車也能不用扶」、「搭久了就可以這樣，除非遇到開車很狂的司機」、「腳下凝聚了查克拉」、「站姿要跟車廂平行，面向車門，不能面對車頭或車尾」、「天天上下班搭，搭久了腳上的吸盤就長出來了」。

也有人幽默表示，「台北人都是武術高手，馬步紮實」、「為什麼要扶？北捷超穩的欸」、「這是通勤族的基本技能」、「每天搭久了，身體自然就會抓到重心」。不少人認為，捷運行駛本來就相對平穩，只要雙腳站開、膝蓋微彎，並提前感受列車加減速，就能降低搖晃幅度，但也提醒若車廂擁擠或手上有空，仍應適時抓住扶手，以免突然煞車時跌倒。