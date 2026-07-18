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仲夏寶島號首航！鐵道迷聚集玉里虹橋景區　一字排開爭取景

▲鐵道迷攝影好手提前卡位玉里虹橋農業休閒景區，捕捉蒸汽火車穿梭縱谷的經典畫面，場面相當壯觀。（圖／玉里鎮公所提供）

鐵道迷攝影好手提前卡位玉里虹橋農業休閒景區，捕捉蒸汽火車穿梭縱谷的經典畫面，場面相當壯觀。（圖／玉里鎮公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

2026仲夏寶島號18日正式展開首班次行程，由有「蒸汽機車女王」之稱的CT273蒸汽機車牽引列車奔馳於花東縱谷，吸引來自全台各地鐵道迷、攝影愛好者及遊客共襄盛舉。其中，玉里鎮虹橋農業休閒景區憑藉優美的田園景觀、翠綠稻浪與壯麗山巒景致，成為此次拍攝的重要熱點。

今天上午10點不到，虹橋農業休閒景區現場就吸引超過200位攝影好手提前卡位，以鏡頭捕捉蒸汽火車穿梭縱谷的經典畫面，場面相當壯觀。

虹橋農業休閒景區位於玉里鎮重要觀光軸線，擁有遼闊稻田、清澈水圳及中央山脈、海岸山脈相互輝映的自然景觀，每逢列車經過，黑色蒸汽與翠綠田野交織成一幅極具代表性的花東風景，也因此成為全台鐵道攝影人士心中的熱門拍攝景點。

玉里鎮長龔文俊表示，仲夏寶島號不僅承載著台灣鐵道文化的重要記憶，更為地方觀光注入新的活力。虹橋農業休閒景區近年來持續優化環境景觀，完善周邊設施及遊憩空間，已逐漸成為遊客與攝影愛好者造訪玉里的重要景點。此次超過200位攝影好手齊聚取景，不僅展現玉里自然景觀的魅力，也再次證明玉里具備發展鐵道觀光及攝影旅遊的深厚潛力。

龔文俊指出，玉里擁有得天獨厚的花東縱谷景觀、豐富的農業資源及多元族群文化，未來公所將持續結合鐵道觀光、農村體驗、生態旅遊及部落文化，串聯地方特色景點，打造兼具深度與特色的旅遊品牌，吸引更多國內外旅客走進玉里、認識玉里，帶動地方觀光與產業發展。

玉里鎮公所表示，今年仲夏寶島號首航不僅帶來絡繹不絕的人潮，也成功提升虹橋農業休閒景區的曝光度。現場除了攝影愛好者爭相捕捉蒸汽列車奔馳的經典畫面，不少遊客也駐足欣賞縱谷風光，沉浸於玉里悠閒純樸的農村氛圍。公所誠摯歡迎全國民眾走訪玉里，感受鐵道文化、田園美景與在地人文交織而成的獨特魅力，體驗最具花東特色的慢遊旅程。
 

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