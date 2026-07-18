抗議巴紐片面關閉我駐處　林佳龍：檢視天然氣採購採必要作為

▲駐巴布亞紐幾內亞臺北經濟辦事處官網（圖／記者翻攝官網）



記者杜冠霖／台北報導

外交部16日證實，巴布亞紐幾內亞未事先與我國協商，片面宣布關閉我駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處。外交部長林佳龍今（18日）受訪時表示，台灣政府不接受巴紐片面關閉我們的代表處，我們表達抗議並進行交涉。至於是否採取包含經濟制裁在內的因應措施，林佳龍回應，已經召開過應變會議，會檢視巴紐天然氣採購狀況，採取必要作為。

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）於17日對外宣布將關閉台灣代表處，此舉引來台北的強烈譴責，卻獲得北京的高度讚賞。對此，美國國務院也於17日表達「深切擔憂」，並直指這根本是北京當局威嚇手段的其中一環。

對此，林佳龍今受訪時表示，台灣政府不接受巴紐片面關閉我們的代表處，我們表達抗議並進行交涉，「關切此事的友盟也來聲援我們。我們看到包括美國國務院已經公開表達，巴紐這樣片面的行動不但破壞區域形勢，而且是對台灣跟我們的全球夥伴進行恐嚇的新例證」。

林佳龍透露，事實上，巴紐政府內部意見也不一致，他們去年有一個已進行兩年、有關對台關係的檢討也還沒有完成。我國跟巴紐的關係並不是如他們部分官員所講的，沒有任何經濟來往。我們採購巴紐將近三分之一的天然氣，每年都超過120萬噸，佔巴紐收入很大一部分，設代表處對巴紐其實是很重要的。

林佳龍強調，台灣也希望透過「榮邦計畫」，包括技術團，協助巴紐發展包括農漁業、經濟，及創造工作機會。這樣片面的行動，我們並沒有被徵詢或討論，所以我們不接受，會持續進行交涉，且會溝通協調友好國家對這件事表達關切。

林佳龍指出，巴紐是中共以政治施壓還有經濟脅迫，再次進行對台灣跟民主國家恐嚇（的例證）。「我們必須跟友盟合作，一起面對這種新形態的威脅」。

至於是否對巴紐政府採取包含經濟制裁在內的因應措施，林佳龍回應，已經召開過應變會議，也針對台-巴紐的經濟往來進行檢視，包括我們對於巴紐天然氣的採購，我們會進行檢視後，採取必要的因應作為。