敦北大排今開工拼2029完工　議員籲將周邊居民生活影響降至最低

▲敦北地下大排今開工，台北市議員許淑華（左起）、詹為元、秦慧珠、立委王鴻薇、市長蔣萬安、議長戴錫欽等人一同出席儀式。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府今（18日）舉行「敦北地下大排開工儀式」。為因應極端氣候，水利處取經東京知名防洪工程「首都圈外郭放水路」，採用「貯留」的概念，斥資17億打造「地下管狀滯洪設施工程」，設置總量達3.2萬公噸之貯留空間，約16座標準游泳池容量，目標2029年完工，有效增加城市降雨容受力。

市長蔣萬安說，面對極端氣候帶來的短時強降雨，2023年拍板投入65億進行全市各項治水工程，希望把降雨容受力從78.8毫米提升到88.8毫米，全面提升城市任性，而敦北大排是重要拼圖。蔣指示，對於施工過程的噪音、粉塵等，要控管掌握，今天開工，期待能如期如質完成。

北市議員許淑華說，今天不只是一場開工典禮，更是台北治水往前跨出的一大步。面對極端氣候，城市不能等到淹水才應變，而是要提前做好準備，很高興3年前努力推動的構想，如今終於正式啟動。敦北大排是全國首創的地下管狀滯洪設施，未來將有效提升敦化北路沿線及小巨蛋周邊面對極端降雨時的防洪韌性，讓市民多一分保障。

許淑華表示，後續工程是否安全、品質是否到位、能否如期完工，以及對周邊居民生活的影響是否降到最低，才是真正的關鍵。接下來，會持續站在第一線監督工程進度，要求市府落實施工安全、完善監測機制、做好鄰損處理與居民溝通，讓工程在安全、透明的前提下順利完成。

水利處表示，台北市面臨氣候變遷帶來的極端瞬間強降雨，高度開發的台北市因地表硬鋪面化且地下管線密佈，傳統擴充排水渠道的方法成為城市難點。為此，水利處取經日本東京知名防洪工程「首都圈外郭放水路」，打破傳統框架，採用「貯留」的概念，斥資約17億元打造「地下管狀滯洪設施工程」—「敦北地下大排」，以強化敦化北路沿線及小巨蛋周邊地區的防洪能力。

水利處表示，此工程在既有道路下方開闢深層地底空間，打造全國首座地下管狀滯洪設施，設置總量達3.2萬公噸之貯留空間，約16座標準游泳池容量。貯留管內徑為6.1米，長度約為1.1公里，工程起點位於敦北公園，延伸至南京東路（小巨蛋）。

水利處說，「敦北地下大排」工程以2029年底完工為目標，未來不僅是全國首座自動化監控的大規模地下防洪體系，更將成為台北市的新型防災地標。暴雨來襲時能有效將排水系統無法容納的降雨「貯留後，延遲排出」，可增加城市降雨容受力。

▲台北市議員許淑華出席敦北地下大排開工儀式。（圖／記者李毓康攝）