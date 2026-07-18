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婦面交1400萬金磚！退休警鷹眼發現有詭　一路跟蹤助逮騙徒　

▲▼張婦誤信投資詐騙面交市價1400萬的金磚，遭退役刑警鄭豪宏目擊，協助警方逮捕車手周男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲樹林警方獲報逮捕，面交3.5公斤金磚的車手周男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林警方昨天（17日）接獲民眾報案，指稱疑似有詐騙車手在台北市取得贓物後，搭車到四維路一帶需要警方協助。警方隨即趕抵，當場逮捕一名男子，藏有4塊價值1400萬的金塊，但無法解釋來源及用途，隨即帶回警局偵辦，而該名熱心阻止詐騙的民眾，是2年前才於中和分局退休的資深刑警。

據了解，住在台北市忠孝東路四段一帶的78歲張姓婦人，日前突然有詐騙集團假冒投資團隊加入其通訊軟體，表示可協助代操黃金並保證獲利；張婦誤信為真，於昨天下午3時許，與車手相約面交4塊重達3.5公斤的黃金金塊，總市值1400萬元，但面交時被離職刑警鄭豪宏發現，鄭察覺有異，便尾隨18歲周姓車手，一路跟到新北樹林。

▲▼張婦誤信投資詐騙面交市價1400萬的金磚，遭退役刑警鄭豪宏目擊，協助警方逮捕車手周男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲經退役刑警鄭豪宏協助，順利保下張婦險遭騙的4塊金磚。（圖／記者陸運陞翻攝）

周男搭車到樹林四維街一帶下車後，鄭豪宏擔心金塊遭換人取走，立即通報樹林警方支援到場，警員迅速趕抵，當場逮捕周男，並在身上搜出剛取得4塊黃金，周男起初辯稱為投資代操，但對於隸屬什麼公司卻無法交代清楚，隨即帶回將其帶回依詐欺、洗錢防制法偵辦，並持續追查上游詐騙網絡。也因這名離職刑警警覺，幫婦人攔下差點遭騙的黃金。

▲▼張婦誤信投資詐騙面交市價1400萬的金磚，遭退役刑警鄭豪宏目擊，協助警方逮捕車手周男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鄭豪宏目擊詐騙面交過程，協助樹林警方逮捕車手周男。（圖／記者陸運陞翻攝）

樹林分局呼籲，打擊詐欺犯罪需要警民攜手合作。近期詐騙手法屢見不鮮，常假冒名義誘騙民眾投資交付黃金或金錢，請民眾務必提高警覺；若於周遭發現可疑人事物，請立即撥打 110 報案電話或 165 反詐騙專線通報警方，共同攔阻詐欺，守護大眾的財產安全。

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