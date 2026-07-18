幕後／綠全代會明中常委改選暗潮浮動　泛賴系搶7、非賴結盟拼守成

▲民進黨明日將召開全代會。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨全代會明（19日）登場，除黨籍縣市首長參選人將首次同台造勢外，也將進行涉及黨內權力更迭的中常委改選，派系之間暗潮洶湧。黨內評估，大選年不宜過多變動，此次黨職結構應無太大變化，各派系仍精準算票，預計泛賴系仍能拿下過半席次，甚至一舉突破到7席，而英系、妃系、蘇系也有意換票結盟，維持6比4格局。

此次民進黨全代會上，共593席全國黨代表將選舉出中執委及中評委，再由30席中執委推選出10席「權力最核心」中常委，任期為兩年，理論上3席中執委能投出1席中常委，選舉結果也牽動2028總統大選佈局。

「非賴陣營」部分，英系目前有2席中常委，此次推出6人登記參選中執委；蘇系現有1席中常委，此次3人登記；上屆異軍突起，僅憑一己之力成功當選的陳亭妃，預計能在年底台南市長選戰出線、成為當然常委，陳亭妃系統也推出胞妹、議員陳怡珍要再搶下1席。

且黨職改選前，英系有數位身兼當然黨代表的議員選擇辭去黨職，一口氣釋出3票，讓自己人遞補，也讓黨職改選時，更有餘裕與其他派系合作結盟，為常委選舉增添變數。

泛賴陣營部分，新潮流現握有2席中常委，由於上屆改選時，屬於前桃園市長鄭文燦系統的呂林小鳳投下廢票「為鄭文燦抱屈」，最後平票4人抽籤，新潮流痛失拿下3席機會，此次記取教訓，推出10人登記中執委，盼能「坐2望3」，一舉拿下3席中常委。

湧言會、民主活水、綠色友誼、正國會也被視為「泛賴系」，此次都要力守現有1席常委。黨內人士評估，最後中常委結構，泛賴陣營與非賴陣營可能為「7比3」布局，若非賴陣營合作順利、泛賴陣營算票出現變數，也可能出現「6比4」的結果，但泛賴系穩定過半的狀況應該不變。不過中常委席次只是面子之爭，真正考驗賴清德黨內威信的，仍是年底九合一大選的戰果。