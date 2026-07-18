陸坐擁全球60%AI專利　潘賢掌：盼兩岸人工智能產業優勢互補合作

▲兩岸人工智能融合發展論壇 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

2026世界人工智慧大會（WAIC）「兩岸人工智能融合發展論壇」今（18）日在上海登場。大陸國台辦潘賢掌致辭中強調，大陸AI核心產業規模已突破1.2兆元人民幣，坐擁全球60%的人工智能專利，與台灣深具優勢的半導體電子與精密製造形成強烈互補，加大合作正當其時。英業達集團董事長葉立成以台灣區電機電子工業同業公會常務理事身份指出，台灣長期深耕資訊與通訊技術（ICT）產業，具備深厚的精密製造與系統整合實力，若能結合大陸龐大的市場規模與豐富多元的應用場景，雙方深化合作必能打造更完整的人工智能產業生態。

2026年世界人工智能大會期間，由海峽經濟科技合作中心主辦的兩岸人工智能系列活動於7月17日至20日在上海舉辦，兩岸人工智能融合發展創新論壇及為期四天的創新展區，主題為「智領新程 融創未來」，論壇今18日邀請約150位兩岸專家學者及企業界人士參會交流。

▲上海市人民政府副秘書長朱明在 。（圖／記者任以芳攝）

大陸方面出席上海市人民政府副秘書長朱明在、大陸國台辦主任潘賢掌、上海市台辦主任金梅，台灣區電電公會常務理事、英業達集團董事長葉力誠等人出席，以及八位兩岸專家學者分別是：大陸中國工程院院士李克強、台灣研發管理經理人協會理事長羅仁權、臺灣成功大學終身講座教授王駿發鼎捷數智股份有限公司董事長兼總裁葉子禎、中國心胸血管麻醉學會常務副會長兼秘書長敖虎山、廈門長庚醫院院長蔡熒煌、清華大學醫療管理學院院長武劍、清華大學為先書院院長洪波，圍繞「人工智能賦能先進製造」與「人工智能賦能醫療健康」兩大專題發表演講與研究分享。

上海市人民政府副秘書長朱明在致辭中表示，上海是大陸現代工業孵化園地，更是大陸改革開放的窗口，很多的台商朋友到大陸發展的第一站就是上海。截至目前上海累計設立台資企業2萬多家，信用合同投資475億美元，在大陸上市的台資企業15家，台資研發中心40家，有效期內高新技術台企263家，市級專精特新台企156家，市級科技小巨人台企40家，成果和數據表明上海融合兩岸經濟。

朱明在說，近年來上海大力發展人工智能集成電路、生物醫藥三大先導產業，其中規模以上人工智能企業的營收規模已經達到了6370億元人民幣。今年上半年這個規模又同比增加38%，利潤同比增加37%，成為拉動全市經濟增長的新台階，上海人工智能產業潛能巨大，商機無限。

朱明在繼續說，台灣人工智能產業始終發展，半導體製造世界領先，兩岸AI產業互補性強，合作空間廣闊。

▲台灣區電機電子工業同業公會常務理事、英業達集團董事長葉力誠 。（圖／記者任以芳攝）

台灣區電機電子工業同業公會常務理事、英業達集團董事長葉力誠致辭表示，人工智能正以極快速度重塑全球產業發展格局，尤其近半年來多模態AI技術持續突破，帶動具身智能快速發展，人形機器人、協作機器人、無人車及智慧製造、智慧醫療、智慧物流等應用展現龐大潛力，AI已成為推動產業升級的重要引擎。

葉立成指出，台灣長期深耕資訊與通訊技術（ICT）產業，擁有完整的產業鏈與國際競爭力，在精密製造、零組件及系統整合方面具深厚實力，為具身智能發展奠定良好基礎。他同時強調，大陸擁有龐大的市場規模、完整的產業體系及豐富多元的應用場景，為AI技術創新與產業落地提供廣闊空間。兩岸在人工智能與具身智能領域各具優勢，他對雙方合作深具信心。

▲中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌 。（圖／記者任以芳攝）

中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌在致辭中強調，大陸AI核心產業規模已超1.2兆元人民幣，擁有全球60%的人工智能專利。台灣在人工智能領域也屬業界翹楚，特別是半導體電子精密製造等領域，具有突出的技術優勢，兩岸人工智能產業優勢互補，加大合作正當其時。

潘賢掌也指出，14億多人口的大陸市場一定能為台灣人工智能產業的持續穩定發展提供強力支撐，廣大台商台企也一定能在兩岸人工智能領域融合發展中得到實實在在的好處。

本次創新展區由海峽經濟科技合作中心邀請工業富聯、聯發科、日月光、英業達等20余家台灣人工智能代表性企業參展，展示兩岸在AI晶片、服務器、工業智造、智能運動、智慧駕駛、元宇宙應用等前沿先進技術成果，直觀感受兩岸科技協同創新力。

▼ 上海市台辦主任金梅、兩岸專家學者等人出席兩岸人工智能融合發展論壇。（圖／記者任以芳攝）