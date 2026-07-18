快訊／大雷雨炸北部4縣市　國家警報響

▲氣象署發布大雷雨即時訊息 。（示意圖／記者劉耿豪攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（18日）下午1時27分針對新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時27分。氣象署提醒，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區

新北市：烏來區

桃園市：復興區

新竹縣：尖石鄉

宜蘭縣：員山鄉、大同鄉、礁溪鄉

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▲氣象署發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對宜蘭縣梵梵溪（芃芃野溪溫泉）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午3時27分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

山區暴雨災防告警

＊警戒區域：宜蘭縣大同鄉

▲氣象署發布山區暴雨災防告警。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日仍受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴；午後大台北地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

另外，天氣炎熱，各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級。