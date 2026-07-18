和女同事吵架！抓她照片餵AI...做裸照還PO網　噁男判刑6月

▲高雄一名陳男將2名女子的IG生活照以AI製作35張不實性影像。（AI協作圖／記者葉品辰製作，經編輯審核）

記者葉品辰／高雄報導

高雄一名陳姓男子因與女性前同事發生糾紛，竟下載對方及其友人的IG生活照，利用中國AI平台輸入「全裸姿勢」等指令，製作35張不實性影像，還將部分影像上傳至自己的IG公開頁面，甚至私訊傳送給被害女子，藉此報復。高雄地方法院審理後，依違反《個人資料保護法》非法利用個人資料罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，宣告緩刑3年，須接受60小時義務勞務及2場法治教育，並沒收性影像及犯罪工具電腦。

判決指出，陳男與A女曾是同事，因細故發生嫌隙心生不滿，去(2025)年1月至3月間，從她與友人的Instagram下載多張生活照，再用電腦登入中國AI網站輸入「全裸姿勢」等指令，生成35張不實性影像後下載保存。陳男隨後於同年3月將其中10張AI生成的不實性影像公開張貼於IG個人頁面，並陸續將數張性影像私訊傳送給B女，兩人隨即報警處理。

法院指出，陳男非法利用兩名女子的個人照片，以AI技術製作裸露、猥褻的不實性影像，再公開散布，不僅嚴重侵害兩人身體隱私及個人資料自主權，也足以損害名譽及社會評價。

不過，法官審酌陳男犯後坦承犯行，已與兩名被害人達成調解並完成賠償，加上陳男沒有前科，因此依《個人資料保護法》非法利用個人資料罪，判處有期徒刑6月可易科罰金，並宣告緩刑3年，需接受保護管束，完成60小時義務勞務及2場法治教育課程。