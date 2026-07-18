　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

伊朗「去哪殺川普」影片曝光！　車隊路線、維安漏洞全洩底

記者張方瑀／綜合報導

伊朗官方媒體近日發布一段標題囂張寫著「去哪裡殺川普？」的大外宣影片，聲稱已掌握美國總統川普的車隊路線與維安漏洞，甚至揚言在特定地點有機會接近川普。這支影片不僅挑釁意味濃厚，更是在伊朗政權多次威脅暗殺後的最新動作，影片在社群平台X上短暫出現後目前已被刪除。

破解維安協議？　影片點名「適合動手的好地方」

根據《太陽報》報導，這段由伊朗國家通訊社發布的畫面，聲稱揭露了美國恐怖份子總統的行蹤資訊。影片開頭便宣稱，「基於2024到2026年間最複雜的維安協議，川普（Donald Trump）在美國的日常活動路線已經被我們掌握並破解了。」

影片不但曝光了川普從機場前往海湖莊園（Mar-a-lago）的交通路線，還將途中某個地點點名為非常適合全世界自由人民動手的好地方。

▲▼伊朗首都街頭出現威脅美國總統的巨型壁畫。（圖／路透）

▲德黑蘭街頭看板畫著川普和孩子們躺在覆蓋著星條旗的棺材裡。（圖／路透）

此外，畫面也模擬了川普從紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia airport）前往川普大廈（Trump Tower）的路線；不過外媒也指出，畫面中顯示的路線似乎與公開的真實地圖並不吻合。這支影片的結尾更留下警告，「敬請期待……我們會靠得比這更近。」

伊朗街頭驚見「川普全家躺棺材」看板

就在這支影片曝光之際，伊朗新任的最高領袖正揚言要殺死美國總統，為他在2月美軍空襲中被殲滅的父親報仇。

上週，伊朗更發布了一份「復仇追殺名單」，將川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）排在首位，兩人的頭像全被畫上狙擊手十字準星，連英國首相施凱爾爵士（Sir Keir Starmer）等世界領袖也名列其中。

▲▼伊朗首都街頭出現威脅美國總統的巨型壁畫。（圖／路透）

▲德黑蘭街頭看板則畫著挺著大肚子的川普躺在棺材中。（圖／路透）

日前在領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的國葬上，大批哀悼群眾擠滿德黑蘭街頭，不斷高喊著「殺死川普」與「美國去死」。

首都街頭甚至出現威脅美國總統的巨型壁畫，其中一幅更看板畫著川普和孩子們躺在覆蓋著星條旗的棺材裡，上方印著「血債血償」（Blood for Blood）的標語；另一幅看板則畫著挺著大肚子的川普躺在棺材中，並用英文與波斯文並列寫下「我們殺了川普」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台女神捷運自拍紅到韓國　「沒人認出」上韓網新聞NO.1
超詭異堰塞湖！　溢流時間又提前
中職明星賽難離開大巨蛋！　蔡其昌揭殘酷現實
獨／台中地檢宿舍　男鋸樹墜落慘死
釜山飯店驚見「恐怖台灣味暗號」　一票破譯喊毛
快訊／3縣市「大雷雨警戒」　持續1小時
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義11歲女童「長髮遭排水孔吸入」！　下秒被扯入泳池底溺斃

烏克蘭370架無人機狂炸！　俄物流中心「7夜班工人亡」24傷

伊朗「去哪殺川普」影片曝光！　車隊路線、維安漏洞全洩底

怒甩女空服巴掌！　男搭機喊「 宗教不允許」拒坐女乘客旁邊

16歲當流鶯！櫻花妹讚「賣淫太好賺」真實價碼曝　公開悲慘身世

聖誕節抽中DNA檢測！　38歲男一驗傻眼：真的被抱錯

川普擴大轟伊朗？　官員曝：美擬增派數十架加油機赴以色列

被施黑魔法？泰男「生殖器遭砍斷」頭顱消失　全身抹滿詭異白粉

AI信仰無價！　黃仁勳「招牌黑皮衣」3100萬落槌拍出

監視器全拍下！狗狗跳流理台「誤觸烤麵包機」釀大火　3毛孩慘死

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

義11歲女童「長髮遭排水孔吸入」！　下秒被扯入泳池底溺斃

烏克蘭370架無人機狂炸！　俄物流中心「7夜班工人亡」24傷

伊朗「去哪殺川普」影片曝光！　車隊路線、維安漏洞全洩底

怒甩女空服巴掌！　男搭機喊「 宗教不允許」拒坐女乘客旁邊

16歲當流鶯！櫻花妹讚「賣淫太好賺」真實價碼曝　公開悲慘身世

聖誕節抽中DNA檢測！　38歲男一驗傻眼：真的被抱錯

川普擴大轟伊朗？　官員曝：美擬增派數十架加油機赴以色列

被施黑魔法？泰男「生殖器遭砍斷」頭顱消失　全身抹滿詭異白粉

AI信仰無價！　黃仁勳「招牌黑皮衣」3100萬落槌拍出

監視器全拍下！狗狗跳流理台「誤觸烤麵包機」釀大火　3毛孩慘死

摔車休養2週潘威倫現身明星賽！與王建民並肩　笑談何時返投手丘

台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

牙醫激戰太鼓女師37次！她控性侵被偷拍　全裸組腳架露餡慘了

最強招財法「明天錢包曬太陽」　命理師笑喊別做：怕下半年賺爆

中聯大豆油爆苯駢芘超標！　台南急抽驗25件油品違規就下架

驚悚瞬間！機車橫越馬路被賓士撞飛　女騎士甩半空重摔昏迷

出道10年戶頭僅2萬！羅正親「沒看合約簽10年」　解約慘賠2.5億

義11歲女童「長髮遭排水孔吸入」！　下秒被扯入泳池底溺斃

終於找到了！《魯冰花》神隱導演楊立國主動現身　隔37年感動大合體

蔡瑞雪玩迪士尼穿超辣！深V「包不住上圍」深溝全看光 轉身被拍裸背

華莎登上PSY濕身秀　他親自確認舞台細節

國際熱門新聞

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

季辛格：台灣有事恐比大蕭條嚴重

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

美股費半進入熊市！　輝達跌落全球市值王

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

櫻花妹讚「賣淫太好賺」16歲就當流鶯

墨西哥發生規模7.4強震　多地發布海嘯警報

日本皇室大變革　公主出嫁免變平民

美發動第7波夜襲　美伊互炸基礎設施

詭！泰男「生殖器遭砍」頭顱消失　全身白粉

台積電宣布加碼投資　 美國務院發聲

西班牙20歲最美公主看世足決賽

裸女慢跑！　雙胞胎姊妹認了拍片

日網球選手控遭AV片商盜照　1事更傻眼

更多熱門

相關新聞

川普盼世界盃再選美國　FIFA還揪中國

川普盼世界盃再選美國　FIFA還揪中國

美國總統川普（Donald Trump）表態，希望世界盃未來能再次由美國主辦。根據美國媒體《Politico》報導，川普17日在紐約川普大樓出席國際足總（FIFA）舉辦的招待會時表示：「你們應該再次選擇美國，不過要把加拿大和墨西哥排除在外。」

美以官員曝：美擬增派數十架加油機赴以色列

美以官員曝：美擬增派數十架加油機赴以色列

力挺球友凱恩！川普批英主帥膽怯

力挺球友凱恩！川普批英主帥膽怯

川普怒轟加拿大野火煙霧入侵　威脅加碼關稅

川普怒轟加拿大野火煙霧入侵　威脅加碼關稅

美國綠卡門檻恐飆高　川普擬收323萬保證金

美國綠卡門檻恐飆高　川普擬收323萬保證金

關鍵字：

伊朗川普美伊戰爭暗殺

讀者迴響

熱門新聞

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

Lulu進小巨蛋遭趕！

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

小甜甜被洗版狂轟　「絕不退讓」行車記錄器影片刪了

季辛格：台灣有事恐比大蕭條嚴重

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面