伊朗「去哪殺川普」影片曝光！　車隊路線、維安漏洞全洩底

記者張方瑀／綜合報導

伊朗官方媒體近日發布一段標題囂張寫著「去哪裡殺川普？」的大外宣影片，聲稱已掌握美國總統川普的車隊路線與維安漏洞，甚至揚言在特定地點有機會接近川普。這支影片不僅挑釁意味濃厚，更是在伊朗政權多次威脅暗殺後的最新動作，影片在社群平台X上短暫出現後目前已被刪除。

破解維安協議？ 影片點名「適合動手的好地方」

根據《太陽報》報導，這段由伊朗國家通訊社發布的畫面，聲稱揭露了美國恐怖份子總統的行蹤資訊。影片開頭便宣稱，「基於2024到2026年間最複雜的維安協議，川普（Donald Trump）在美國的日常活動路線已經被我們掌握並破解了。」

影片不但曝光了川普從機場前往海湖莊園（Mar-a-lago）的交通路線，還將途中某個地點點名為非常適合全世界自由人民動手的好地方。

▲德黑蘭街頭看板畫著川普和孩子們躺在覆蓋著星條旗的棺材裡。（圖／路透）



此外，畫面也模擬了川普從紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia airport）前往川普大廈（Trump Tower）的路線；不過外媒也指出，畫面中顯示的路線似乎與公開的真實地圖並不吻合。這支影片的結尾更留下警告，「敬請期待……我們會靠得比這更近。」

伊朗街頭驚見「川普全家躺棺材」看板

就在這支影片曝光之際，伊朗新任的最高領袖正揚言要殺死美國總統，為他在2月美軍空襲中被殲滅的父親報仇。

上週，伊朗更發布了一份「復仇追殺名單」，將川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）排在首位，兩人的頭像全被畫上狙擊手十字準星，連英國首相施凱爾爵士（Sir Keir Starmer）等世界領袖也名列其中。

▲德黑蘭街頭看板則畫著挺著大肚子的川普躺在棺材中。（圖／路透）



日前在領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的國葬上，大批哀悼群眾擠滿德黑蘭街頭，不斷高喊著「殺死川普」與「美國去死」。

首都街頭甚至出現威脅美國總統的巨型壁畫，其中一幅更看板畫著川普和孩子們躺在覆蓋著星條旗的棺材裡，上方印著「血債血償」（Blood for Blood）的標語；另一幅看板則畫著挺著大肚子的川普躺在棺材中，並用英文與波斯文並列寫下「我們殺了川普」。